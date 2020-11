Scommesse Basket: problemi e rinvii tra Eurolega, Eurocup e Champions League. Vediamo le sfide più interessanti e le italiane in campo dal 10 al 13 novembre 2020

La situazione per le competizioni europee di pallacanestro rimane difficile con molti rinvii e giocatori positivi al covid, ma dal 10 al 13 novembre sono in campo Eurolega, Eurocup e anche la Champions League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 7a giornata Eurocup

Iniziamo dalla Eurocup con la 7a giornata al via martedì 10 novembre con Bahcesehir-Unics Kazan e soprattutto con Ratiopharm Ulm-Brescia. La squadra di Vincenzo Esposito è in evidente difficoltà dopo na vittoria e quattro sconfitte nel girone B (ultimo posto) oltre all’ampia sconfitta contro Milano in campionato dove però si è visto qualche passo in avanti. L'unica vittoria in Europa è arrivata proprio contro l'Ulm (87-84 in casa), anche se oggi rimangono out Crawford e Kalinoski e la trasferta spinge i tedeschi (reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 tra campionato e coppa) favoriti @1.15.

Mercoledì il piatto forte da 6 partite, tra cui 3 italiane in campo. Alle 17.30 iniziano Lokomotiv Kuban-Virtus Bologna, big match della giornata con le V-Nere sfavorite intorno @3 di quota. La formazione di coach Sasha Djordjevic arriva da una sconfitta contro Brindisi in campionato e non avrà a disposizione Awudu Abass, positivo al Covid-19, ma Stefan Markovic dovrebbe giocare anche se a minutaglie ridotto, visto che la posta in palio è alta, e vale il primo posto nel girone C. All'andata a Bologna la Virtus riuscì a vincere 85-79.

Alle 18.30 si passa a Promitheas-Trento, con l'Aquila che cerca di rimanere imbattuta in questa competizione (5 vittorie su 5 al momento, in attesa di recuperare il match contro il Gran Canaria venerdì). Delroy James guida i greci che all'andata furono travolti 51-78 a Trento.

Infine alle 20.30 tocca a Venezia-Partizan. La Reyer arriva dal successo di Roma ma la situazione in infermeria non è semplicissima. Confronto importante tra squadre che hecord identici nel girone A, con due vittorie e tre sconfitte. All’andata fu vittoria netta dei bianconeri di Belgrado con 22 punti di Rashawn Thomas e 18 di Codi Miller-McIntyre, ma il Partizan, complici cinque sconfitte consecutive tra ABA Liga ed EuroCup, ha visto le dimissioni di coach Nenad Canak e l'arrivo di Saso Filipovski in panchina. Al Taliercio le quote dicono Venezia @1.35.

Analisi e scommesse Champions League

Da martedì 10 è in campo anche la Champions League di pallacanestro con 9 partite, anche se 4 sono state rinviate, tra cui Sassari-VEF Riga. Altre 9 partite (3 rinvii) pure mercoledì dove però ritroviamo in capo un italiana impegnata in Brindisi-Darussafaka. 9 vittorie nelle ultime 10 partite dei brindisini che stanno andando forte in campionato al 2° posto, e di recente è arrivata anche la vittoria 98-88 nel big match di Bologna contro la Virtus. Brindisi è favorita @1.61 per l'esordio in CL contro il Darussafaka. I turchi hanno già giocato la prima giornata vinta 79-74 in casa contro l'Oostende.

Analisi e scommesse 8a giornata Eurolega

L'Olimpia Milano sospende l’attività. Numerosi giocatori positivi al Covid-19. Non si sanno ancora nomi e quanti giocatori siano coinvolti, ma sono tutti asintomatici. L'Olimpia ha in programma il recupero della 5a giornata mercoledì, con Zenit Petersburg-Olimpia Milano, ma i problemi della squadra di Ettore Messina (che ha perso 2 delle ultime 3 partite in Eurolega, compreso l'81-86 a Valencia della settimana scorsa, col ritorno in Eurolega dove i meneghini mancavano da quasi un mese) hanno fatto salire la quota da @1.80 fino a @3.30.

Giovedì si continua con altre 4 partite, tra cui Maccabi Tel Aviv-Zalgiris Kaunas. 2 sconfitte nelle ultime 3 partite hanno fatto perdere il primato allo Zalgiris che comunque non ha demeritato anche nel 90-93 contro il Real. Lo Zalgiris giocherà sul campo del Maccabi che ha perso 4 delle ultime 5 partite di Eurolega ed è nei bassifondi, e ha sempre perso negli ultimi 4 precedenti con lo Zalgiris che però è alle prese con problemi e si gioca intorno @3 di quota per la vittoria in esterna.

Ora al comando c'è il Barca che gioca sempre mercoledì poco dopo lo Zalgiris, in Barcellona-Fenerbahce. I Blaugrana sono favoriti @1.25 contro un Fenerbahce comunque in ripresa al 5° posto dopo le ultime 2 vittorie in Eurolega (5 successi di fila per i turchi considerando anche il campionato). Il Barcellona ha vinto il doppio confronto dello scorso anno contro il Fenerbahce, mettendo fine ad una striscia di 7 sconfitte consecutive contro i turchi.

Eurolega in campo anche venerdì con altre 5 partite del 8a giornata, con al via Khimki Mosca-Olimpia Milano. Il Khimki è ultimo, ha avuto molti problemi di covid, ma sta recuperando e lo abbiamo visto anche lunedì in VTB League col la vittoria interna 86-78 contro il CSKA. L'Olimpia ha perso le 2 sfide dello scorso anno contro il Khimki, compreso il 79-87 a Mosca.

