Scommesse Basket: analisi e quote sulle partite di Eurolega, Eurocup e Champions League dal 17 al 20 novembre 2020

Sta arrivando un altra settimana di coppe europee di Basket molto complicata e con possibili rinvii. Andiamo a vedere le sfide e le quote più interessanti tra Eurolega, Eurocup e Champions League, con le italiane impegnate.

Vediamo analisi e pronostici vincenti basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 8a giornata Eurocup

Iniziamo dal 8° giornata di Eurocup che si giocherà tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre, ma ci saranno dei recuperi anche venerdì. Posticipate Virtus Bologna-MoraBanc Andorra e JL Bourg-Venezia di martedì, le squadre italiane saranno in campo mercoledì con Trento-Nanterre e Brescia-Mornar Bar. Dopo 6 vittorie su 6 è arrivato il primo ko dell'Aquila che però è favorita @1.70 per il ritorno alla vittoria già arrivato nel 80-73 in campionato a Brescia. Proprio la Leonessa è l'altra italiana in campo, favorita anche lei @1.60 in casa contro il Mornar Bar in una sfida nei bassi fondi. Brescia arriva da 4 sconfitte, una striscia iniziata col 76-95 proprio sul campo del Mornar Bar.

Intanto il calendario dell’edizione 2020-2021 di EuroCup è stato modificato dalle Top 16 in avanti, dal board della competizione stessa, per venire incontro alle possibili situazioni che potrebbero venirsi a creare a causa del problema Covid-19. Sono state inoltre modificate le date entro le quali possono essere recuperate gare di stagione regolare o di Top 16. Per la regular season, in particolare, questo limite è stato spostato in avanti al 5 gennaio, mentre per le Top 16 si va avanti fino al 16 marzo. Attualmente Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento sono già qualificate per le Top 16 (record di 6-0 per l’una e di 6-1 per l’altra), mentre l’Umana Reyer Venezia è a 2-3 e la Germani Brescia a 1-5, sull’orlo dell’eliminazione.

Analisi e scommesse Champions League

Martedì ci sono anche 3 partite (su 7, quattro rinvii) della 3a giornata di Champions League e alte 4 partite si giocano mercoledì, tra un recuperiocon (covid permettendo) in San Pablo Burgos-Brindisi dove i pugliesi recuperano la 5a giornata dopo aver vinto all'esordio col Darussafaka e dopo aver vinto ancora in campionato a Sassari (9° vittoria di fila).

Proprio i sardi saranno impegnati in Bakken Bears-Sassari. Sassari ha vinto le prime 2 partite di Champions League segnando 92.5 punti di media. Al contrario il Bakken Bears ha perso le prime 2 subendo 94.5 punti di media.

Analisi e scommesse 9a e 10a giornata Eurolega

Settimana col doppio turno in Euroleague. Si inizia martedì ma anche qui la situazione non è semplice. Olimpia Milano è attesa alla prima sfida mercoledì in Olimpia Milano-Stella Rossa (meneghini favoriti sotto @1.50) e poi venerdi in Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, contro la sopresa di questa prima parte di regular season. Facciamo però il punto della situazione di Milano. Lunedì scorso la società lombarda ha dichiarato la sospensione di tutte le attività del gruppo squadra a causa della positività di numerosi giocatori e quella decisione ha praticamente portato al rinvio delle due sfide di Eurolega contro Zenit e Khimki, ma non a quella di campionato contro l’Acqua San Bernardo Cantù, vinta poi da Rodriguez e compagni. Per spiegare i motivi di un così breve ritorno in campo di Milano è intervenuta la stessa Eurolega in un proprio comunicato. L’organizzazione della principale manifestazione continentale per club ha fatto presente che all’interno dell’Olimpia ci sono stati dei casi definiti “falsi positivi”.

