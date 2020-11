Scommesse Basket: 11° turno di Eurolega. Olimpia Milano a Tel Aviv per rilanciarsi ma contro il Maccabi è sfavorita in quota @2.50 secondo i bookmakers

Torna in campo l'Eurolega con l'11° giornata di regular season con Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, partita importante per il rilancio completo della squadra di Ettore Messina, ma i bookmaker favoriscono i padroni di casa del Maccabi.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 11a giornata Eurolega

Giovedì 26 novembre si torna in campo con le prime 6 partite del 11° giornata di regular season di Euroleague, e ovviamente la sfida più attesa è Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, sfida fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina che, con tre match da recuperare, hanno la chance di rientrare nella zona playoff continentale. L’Olimpia arriva all’appuntamento in Israele forte del successo casalingo con il Kaunas settimana scorsa, che segnato il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in Europa. Milano attualmente ha quattro successi e tre sconfitte ed è in decima posizione.

Avversario è un Maccabi Tel Aviv che attualmente ha tre successi all’attivo, ma sette sconfitte. Gli israeliani non sono in un ottimo periodo di forma, con ben quattro ko nelle ultime cinque partite di Eurolega e sono obbligati a vincere domani sera per non veder scappare via, forse definitivamente, la zona nobile della classifica. In casa Tel Aviv ha un record di 2-2, mentre la sfida rischia di essere decisa dalla distanza, con entrambe le formazioni che sono letali da oltre l’arco dei tre punti ed è qui che Milano dovrà difendere al meglio per tenere basse le percentuali del Maccabi e conquistare una seconda vittoria consecutiva che manca dalla seconda giornata. I bookmakers però favoriscono il Maccabi che si gioca sotto @1.60 per la vittoria mentre per Milano si sale @2.50.

Il coach Ettore Messina ha parlato del match in questione: "Giochiamo contro una grande squadra che per tradizione, capacità dei suoi giocatori e mentalità del suo allenatore, è da considerare come una delle candidate a raggiungere le Final Four. Il Maccabi ha tante risorse per cui è difficile pensare ad un’area da controllare per vincere la partita. Potremmo farlo solo giocando di squadra sia in attacco che in difesa".

Sull’incontro che attende l’Olimpia, inoltre, si è espresso anche il lungo Kyle Hines, uno dei giocatori più esperti del sodalizio meneghino: "Il Maccabi viene da qualche sconfitta dura, quindi giocherà con tanta energia e determinazione. Per noi in sostanza dev’essere lo stesso, perché ogni gara in trasferta presenta un’opportunità. Dobbiamo essere pronti a cogliere l’occasione".

Sono state stabilite anche le date per Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano, recupero di Eurolega (ma anche Bourg-Reyer Venezia in Eurocup). Per quanto riguarda la squadra di coach Ettore Messina, il match contro lo Zenit San Pietroburgo, già rinviato due volte prima per problemi Covid dei russi e poi per quelli dei lombardi, sarà di scena il 22 febbraio 2021.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI BASKET?

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Ad aprire le danze giovedì ci pensano due grandi squadre di Eurolega: CSKA Mosca-Real Madrid, ma i russi attualmente al 3° posto con record di 7-3, sono favoriti sotto @1.50 contro il Real (5° a 6-4) che però ha inanellato 11 vittorie di fila tra campionato e coppa (comprese 5 consecutive in Euroleague). Venerdì si giocano altre 3 partite. Si inizia alle 18.45 con Fenerbahce-Valencia. I turchi sono favoriti @1.70 anche se sono solo 13° con record di 4-6 mentre il Valencia è 4° (6-3), con una partita in meno, ma oggi gli spagnoli si giocano @2.25.

Alle ore 20 c'è Panathinaikos-Bayern con quote in equilibrio @1.90 per la vittoria di entrambe. I tedeschi di Trincheri stanno giocando una grande competizione e sono 2° (7-3), anche se lo scorso turno sono stati fermati in casa dal CSKA. Panathinaikos 15° con 2-7 di record. Alle 20.45 si chiude con Lyon Villeurbanne-Barcellona, col Barca favorito @1.12 anche se in trasferta. L'attuale capolista ha un record di 8-1 dopo 7 vittorie di fila. Il Lyon è ultimo (1-6) e in questo testa coda si gioca @6.50 per questa inattesa vittoria.