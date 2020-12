Scommesse Basket Eurolega. Olimpia Milano recupera contro l'Alba Berlino prima della sfida col Panathinaikos di giovedì

Doppio appuntamento per l'Olimpia Milano in Eurolega. Martedì gli uomini di Ettore Messina recuperano il match contro l'Alba Berlino poi giovedì saranno impegnati nella 12a giornata di stagione regolare contro il Panathinaikos.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse Eurolega

Martedì alle 20:45 c'è il recupero della sesta giornata dell’Eurolega di basket con Olimpia Milano-Alba Berlino oltre a quello della terza giornata con Lyon Villeurbanne-Panathinaikos, e proprio i greci saranno i prossimi avversari di Milano. I ragazzi di Ettore Messina, infatti, sono attualmente ottavi in classifica con 5 vittorie e 3 sconfitte, ma con ancora tre match da recuperare, compreso quello di questa sera con l’Alba Berlino. Un successo porterebbe Datome e compagni a pari punti con San Pietroburgo, Efes Istanbul e Real Madrid, ma con meno partite giocate delle ultime due.

Non è, però, da sottovalutare l’Alba Berlino, perché è vero che i tedeschi hanno vinto solo tre match fino a ora, ma due dei tre successi sono arrivati negli ultimi tre turni, con Berlino che si è imposto sul Villeurbanne e il Khimki, avendo anche preso lo scalpo del CSKA Mosca alla quarta giornata. Da tenere d’occhio, tra i tedeschi, in particolare Marcus Eriksson, Niels Giffey, Ben Lammers, oltre ovviamente all’ex Simone Fontecchio.

Dopo l’ottimo inizio di stagione, con tre vittorie nei primi quattro turni, l’Olimpia Milano ha pagato i tanti stop a causa del Covid-19 e ha subito le sconfitte contro Valencia e Belgrado che l’hanno fatto scendere in classifica. Le vittorie, però, con il Kaunas e il Maccabi Tel Aviv hanno ridato fiducia alla squadra di Ettore Messina, che ora affronterà Berlino e Panathinaikos in settimana per consolidare la propria posizione nella top 8 europea. E Messina si affiderà ancora a Sergio Rodriguez e Shavon Shields, migliori marcatori in Eurolega, per superare lo scoglio tedesco dopo l’entusiasmante vittoria a Tel Aviv settimana scorsa. Olimpia favorita @1.20 in casa contro l'Alba.

Passiamo a giovedì e venerdì, con la 2 giorni classica per la 12a giornata di regular season con di nuovo in campo Olimpia Milano-Panathinaikos e anche qui, in attesa delle partite di martedì che potrebbero cambiare di molto la situazione, l'Olimpia è nettamente favorita @1.30.

Venerdì una delle partite più attese è Zalgiris Kaunas-Barcellona con i padroni di casa che dopo un grande avvio non riescono più a vincere (5 sconfitte di fila) mentre il Barcellona ha cambiato passo e si è preso il primato in classifica anche se deve rimediare al ko contro il Lyon. Anche il Barca ha giocato in settimana un impegnativo recupero di Liga ACB contro il Valencia ma per questa trasferta europea i blaugrana sono favoriti sotto @1.40.