Scommesse Basket Eurolega. Olimpia Milano impegnata nel big match a Barcellona. Quota @3.60 per i meneghini

Torna in campo l'Euroleague di Basket per la 13a giornata di regular season e venerdì 11 dicembre 2020 l'Olimpia Milano è chiamata ad un esame difficile sul campo della capolista Barcellona.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 13a giornata Eurolega

Esame di spagnolo per l’Olimpia Milano nella secondo impegno settimanale in Eurolega. La squadra di Ettore Messina vola da Mosca a Barcellona per affrontare proprio i catalani nel match valevole per la tredicesima giornata. Un’Olimpia reduce dalla vittoria contro il Khimki e si appresta a vivere un match importante contro una delle corazzate della competizione e che sta dimostrando il suo valore con l’attuale primo posto in classifica.

Come detto Milano arriva da un fondamentale successo in terra russa, trascinata da uno strepitoso Shavon Shields, che ha stabilito il suo career high con 26 punti. Prestazione davvero eccezionale dell’americano, assolutamente dominante in attacco e fondamentale anche in difesa nell’ultimo quarto. Difesa che Messina ha sottolineato essere decisiva per una vittoria che ha rilanciato Milano, salita ora al quinto posto con un record di 7-4.

Le quote al momento sono tutte per il Barcellona @1.30 mentre la vittoria dell'Olimpia paga fino @3.60 volte la posta. La linea O/U si gioca invece sui 154.5 punti totali. Il computo degli ultimi 6 precedenti è in perfetta parità: 6-6, con una media di 163.5 punti totali.

Sarà la grande partita di Malcolm Delaney, ex della serata che non si è lasciato nel migliore dei modi con il club catalano. Un duello a distanza con Nick Calathes, acquisto di spessore nel mercato estivo dei catalani. Se Milano presenta un roster profondo e competitivo, impressionante è quello del Barcellona, visto che la riserva di Calathes si chiama Thomas Heurtel e c’è anche Cory Higgins insieme a loro. Tutto senza dimenticare un certo Nikola Mirotic o altri ottimi giocatori come Kyle Kuric ed Adam Hanga.

Le altre partite del venerdì di Eurolega vedono in programma anche il derby di Mosca tra Khimki-CSKA, con questi ultimi favoriti @1.35. In campo anche Panathinaikos-Zalgiris Kaunas, con i bookmakers che scommettono sul proseguimento del calo dello Zalgiris sfavorito @2.30. Infine in Bayern-Lyon Villeurbanne le quote @1.44 sono tutte per i tedeschi.