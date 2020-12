Scommesse Basket: doppio turno di Eurolega con Milano impegnata in Turchia. In Eurocup sono in campo Venezia e Brescia già spacciate. Big match per Trento, testa coda per la Virtus

Tanto Basket europeo questa settimana col doppio turno di Euroleague e l'Olimpia Milano che vuole tornare al successo con le sfide turche contro Fenerbahce ed Efes. In campo anche la 10a giornata di Eurocup con 4 italiane in campo, 2 già spacciate. Big Match Trento-Gran Canaria.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 14a e 15a giornata Eurolega

L’Armani Exchange Milano vola in Turchia per la quattordicesima giornata di Eurolega 2020/2021. Contro il Fenerbahce la squadra di Messina deve mettersi alle spalle la sconfitta contro il Barcellona, oltre al ko di campionato incassato contro Brindisi. Non mancano, si legge in una nota, le giuste motivazioni all'Olimpia, che a poche ore dalla palla a due ha ritrovato anche Sergio Rodriguez.

Contro i turchi sarà un match equilibrato, ma sulla lavagna scommesse di Betaland l’Olimpia è favorita nel testa a testa a quota @1,65, contro il successo dei turchi a quota @2,25.La squadra di Messina può quindi migliorare le proprie chance di conquistare il primo posto nella Regular Season, anche se al momento dominano il Barcellona e il CSKA Mosca. Gli spagnoli (ne sa qualcosa Milano) e i russi hanno dalla loro il favore del pronostico e sulla lavagna scommesse di Betaland spiccano entrambe a quota @2,75. @10 lo Zenit, @12 il Real Madrid, ma Milano è ancora in tempo a riprendere la stagione a quota @15.

Milano tornerà in campo giovedì per la 15° giornata del doppio turno di Euroleague e ancora in trasferta in Turchia con Anadolu Efes-Olimpia Milano.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI BASKET?

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Analisi e scommesse 10a giornata di Eurocup + Champions League

In campo anche l'Eurocup con la 10a giornata al via da martedì 15 con anche 2 italiane in campo ma sfavorite e già spacciate nella competizione continentale, nfatti, sia i veneti che i lombardi sono stati matematicamente eliminati: Bahcesehir-Venezia e Levallois-Brescia.

Il giorno dopo toccherà a Trento-Gran Canaria, un vero e proprio big match con l'Aquila che è al 3° posto, già qualificata alla seconda fase, ma che deve interrompere l'emorragia di 3 sconfitte consecutive dopo che aveva aperto la manifestazione da imbattuta con 6 vittorie. Il Gran Canaria è prima nel girone e al contrario arriva da 3 vittorie, compreso il 71-61 interno dello scorso mese contro Trento che oggi in casa si gioca @1.80 per la rivincita.

Infine Virtus Bologna-Antwerp Giants, un testa coda tra gli emiliani primi del girone con 8-0 di record e già certi del passaggio del turno, e i belgi che sono 1-8, ultimi, e che si sono sbloccati solo nell'ultimo turno contro l'altra squadra materasso, il Lietkabelis. Le V-Nere sono favorite sotto @1.10 di quota e già all'andata avevano dominato 95-76 ad Anversa.

Tra martedì e mercoledì si gioca anche la 4a giornata di Champions League. Rinviata la partita di Brindisi del 15 dicembre, il 16 alle ore 20:30 dal Pala Serradimigni si gioca Sassari-Bakken Bears. Quota simbolica @1.10 per i sardi vincenti, che il mese scorso hanno già vinto in trasferta in Danimarca per 91-84.