Scommesse Basket Eurolega: botti di fine anno per l'Olimpia Milano. Al Forum arriva la CSKA Mosca favorita @1.66

Mercoledì 30 dicembre si chiude l'anno dell'Olimpia Milano, e si chiude con un grande big match visto che al Forum arriva la capolista CSKA Mosca. I russi sono favoriti con quota sotto @1.70.

Pronostici Basket

Analisi e scommesse 175a giornata Eurolega

La diciassettesima giornata dell’Eurolega 2020-2021, l'ultima dell'anno solare, si completa mercoledì 30 dicembre. Si inizia con Fenerbahce-Lyon Villeurbanne (turchi favoriti @1.30) nel tardo pomeriggio, per poi passare in prima serata con Stella Rossa-Panathinaikos (i padroni di casa sono sfavoriti @2.30) e Bayern Monaco-Barcellona (Blaugrana favoriti @1.45 per tornare alla vittoria dopo 2 sconfitte e per dare continuità al 87-82 nel classico di ACB a Madrid contro il Real).

Ovviamente tutta l'attesa è però alle 20.45 con Olimpia Milano-CSKA Mosca. Al Mediolanum Forum di Assago arriva l’attuale capolista forte di di 13 vittorie e 3 sconfitte (undici successi consecutivi), con l’ultimo ko che risale al 22 ottobre. Il team allenato dal greco Dimitris Itoudis può vantare anche il miglior attacco della manifestazione con oltre 83 punti di media a partita.

Il percorso dell’AX Armani Exchange invece ha vissuto di alti e bassi fin qui. Per esempio, anche di recente abbiamo visto l’Olimpia tornare in modo trionfale dalla doppia trasferta turca contro Fenerbahce e Anadolu Efes Istanbul, per poi inchinarsi però tra le mura amiche al cospetto del Baskonia Vitoria. Il record fatto registrare dai meneghini nel girone d’andata della regular season (a cui manca il match di domani sera e quello da recuperare contro lo Zenit) è di otto vittorie e sei sconfitte, un ruolino di marcia positivo in ottica playoff ma che può essere migliorato nella seconda parte della stagione. In campionato, invece, Milano è stata finora quasi impeccabile: unica macchia il ko contro Brindisi, per il resto solo vittorie, tra cui l’ultima nel derby d’Italia in casa della Virtus Bologna.

Sarà una partita dal sapore speciale per coach Ettore Messina, che ha allenato i russi per sei stagioni (2005-2009 e poi 2012-2014), oltre che per gli ex milanesi Mike James e Daniel Hackett. Milano vincente si gioca @2.30 (+2.5 punti di handicap), la CSKA Mosca è quotata @1.66.