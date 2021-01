Scommesse Basket Eurolega: Milano chiamata all'impresa a Madrid. Olimpia in quota @3 per la vittoria sul campo del Real nella 18a giornata di Euroleague del 08-01-2021

La 18a giornata della regular season di Eurolega è già iniziata il 7 gennaio, ma a noi interessava la giornata del venerdì, e in particolare il big match delle ore 21.00 al WiZink Center con Real Madrid-Olimpia Milano.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 18a giornata Eurolega

Dopo aver tenuto testa al CSKA Mosca, cedendo solo al termine di un supplementare, nello scorso turno di Eurolega 2020-2021, l’Olimpia Milano è pronta a cercare un’altra impresa sul campo del Real Madrid.

Il Real Madrid, al momento, occupa il primo posto in Liga ACB, con sedici vittorie e una sola sconfitta, e le uniche partite che ha perso dal 20 di ottobre a oggi sono quelle in cui ha giocato con Barcellona e CSKA. L’ultima squadra, oltre a queste due, capace di fermare le Merengues fu proprio l’Olimpia Milano che il 16 di ottobre batté il Madrid al Forum con il risultato di 78-70. In quel caso a dominare l’incontro furono un ex Sergio Rodriguez da 25 punti e 7 assist e uno Shavon Shields da 19 punti.

Milano, inoltre, ha assolutamente bisogno di vincere questa sfida per rinforzare il suo piazzamento in zona playoff e mantenere a distanza di sicurezza la inseguitrici. I meneghini, infatti, al momento si trovano all’ottavo posto nella graduatoria dell’Eurolega con un record di nove vittorie e sette sconfitte, mentre il Baskonia, che occupa la nona piazza, al momento ha un record di otto successi e nove sconfitte. Le quote però sono tutte per il Real @1.40 mentre l'affermazione dell'Olimpia si gioca @3.00. La linea di handicap vede la squadra di Ettore Messina con +5.5 punti di spread.

Le altre partite in programma iniziano dalle ore 19.00 dalla Zalgirio Arena con Zalgiris Kaunas-Khimki Mosca. Lo Zalgiris si è rimesso in marcia con 5 vittorie di fila in Eurolega (9 contando anche il campionato). Al contrario Khimki ultimo e reduce da 9 sconfitte! Lo Zalgiris ha vinto 3 delle ultime 4 sfide contro la squadra di Mosca e oggi è favorita @1.38 per un altro successo.

Alle ore 20.00 Peace and Friendship Stadium nel Pireo c'è Olympiakos-Bayern Monaco. Greci affamati di vittorie per rientrare in top-8. Bayern in 4° posizione sta giocando una grande Eurolega ma ha perso gli ultimi 2 viaggi al Pireo. Oggi l'Olympiakos è favorito intorno @1.60.

Infine alle ore 20.45 all'Astroballe si gioca Lyon Villeurbanne-Anadolu Efes. Ospiti favoriti intorno @1.40 ma perdenti in 4 delle ultime 5 partite, un rendimento che ha allontanato i turchi dalla top-8, obiettivo giornata da tempo andato per i francesi che arrivano da 2 sconfitte in Europa e hanno sempre perso negli ultimi 6 precedenti contro l'Efes.