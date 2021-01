Scommesse Basket Eurolega: Olimpia Milano favorita @1.50 contro il Valencia nonostante l'odissea degli ultimi giorni. Giovedì i meneghini giocano a Berlino. Il 15 c'è il big match CSKA-Barcellona

Settimana con doppio turno di Eurolega con la 19a e la 20a giornata di regular season. Odissea per l'Olimpia Milano che però è favorita martedì contro Valencia. Giovedì la squadra di Ettore Messina torna in campo a Berlino.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 19a e 20a giornata Eurolega

Khimki Mosca-Barcellona apre il doppio turno di Eurolega questa settimana. I riflettori sono però puntati su Olimpia Milano-Valencia, sempre di martedì, sfida delicatissima in cui l'Olimpia è favorita @1.50 nonostante l'odissea che ha vissuto negli ultimi giorni visto che dopo l’impresa di Madrid contro il Real, gli uomini di Ettore Messina si sono trovati bloccati nella neve nella capitale spagnola (che ha sofferto numerosissimi disagi). In seguito a ciò, è passata proprio da Valencia per poter tornare in Italia; nel frattempo è stato rinviato alla settimana prossima il match di campionato contro la Vanoli Cremona.

Gli iberici vittoriosi alla Fonteta per 86-81 grazie a un grande Sam Van Rossom nel primo confronto con l'Olimpia. Le due squadre sono sostanzialmente appaiate in zona playoff: a separarle c’è solo il record, 10-7 per l’Olimpia e 10-8 per il Valencia, in quanto i meneghini devono recuperare la sfida con lo Zenit San Pietroburgo (se ne parla oltre metà febbraio).

Diversi i problemi di roster per coach Jaume Ponsarnau: Bojan Dubljevic, il simbolo e migliore dei suoi, è da una settimana in isolamento Covid per una positività mai ufficializzata, mentre Vanja Marinkovic è out dallo scorso novembre. Nonostante alcune peripezie, probabile la presenza di Klemen Prepelic. Traguardo speciale per Kaleb Tarczewski, alla centesima partita in Eurolega con la maglia dell’Olimpia.

Si torna in campo giovedì con la 20a giornata e alle ore 20.00 dalla Mercedes-Benz Arena si giocherà Alba Berlin-Olimpia Milano. L'Alba nel momento in cui scriviamo ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite e ha perso anche 4 degli ultimi 5 precedenti contro l'Olimpia, tra cui il 75-55 al Forum a dicembre.

Venerdì c'è anche l'imperdibile CSKA Mosca-Barcellona, sfida al vertice tra 1° e 2°. Il CSKA è al comando con record di 14-4 anche se è reduce dalla sconfitta sul campo del Baskonia. Ora a Mosca arriva un altra spagnola, la storica rivale, il Barcellona che al momento ha un record di 12-6 e dopo 3 inattese sconfitte di fila è tornata a vincere nel 89-72 contro il Valencia. Il Barcellona ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro il CSKA, compreso il 76-77 in casa lo scorso ottobre.