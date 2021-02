Scommesse Basket Eurolega: 25a giornata, Milano ospita il Maccabi. Olimpia favorita @1.53 per tornare a vincere in Euroleague

Torna in campo l'Eurolega che tra giovedì 18 e venerdì 19 gioca la 25a giornata di regular season. Al Forum arriva il Maccabi Tel Aviv, con l'Olimpia Milano che cerca di ripartire dopo la sconfitta di Lione che ha interrotto la striscia vincente dei meneghini in Euroleague.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 25a giornata Eurolega

Smaltita l’euforia per la conquista della Coppa Italia in finale contro Pesaro, l’Olimpia Milano torna in campo in Eurolega. Al Mediolanum Forum arriva il Maccabi Tel Aviv. Match alla portata degli uomini di Ettore Messina, che già si erano imposti all’andata in Israele in un finale thrilling all’overtime (85-86 il risultato), e si presentano all’appuntamento da terzi in classifica: l’obiettivo è tenere il passo di Barcellona e CSKA. Olimpia favorita @1.53 su [GOLDBET] e linea Over-Under a 156.5 Punti su [UNIBET].

Nonostante resti avanti nel pronostico, l’avvicinamento al match col Maccabi non è dei migliori per l‘Olimpia: nelle ultime ore gli esami medici hanno evidenziato una lesione ai flessori per Zach LeDay, che dovrà stare fermo almeno due settimane e verrà rivalutato all’inizio di marzo (salterà quindi le partite contro Maccabi, Zenit e Khimki). Un forfait che unito a quello di Jeff Brooks ha convinto la dirigenza ad un’operazione di mercato a sorpresa: Jeremy Evans, ala ex Khimki , è stato convocato a Milano per sostenere una serie di test fisici e medici, per valutarne l’ingaggio. Il giocatore, che è stato fermo per gran parte del 2020 causa infortunio, potrebbe mettere “una toppa” in attesa del rientro di Brooks e LeDay.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI BASKET?

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Vediamo anche le altre partite. La capolista Barcellona torna in campo dopo la vittoria della Coppa del Re in finale contro il Real Madrid: coach Sarunas Jasikevicius, così come i giocatori blaugrana Brandon Davies e Leo Westermann, ritroveranno per la prima volta in Catalogna la loro ex squadra, lo Zalgiris. Gli spagnoli cercheranno di riprendersi immediatamente dopo il ko patito tra le mura amiche contro l’Anadolu Efes, nella scorsa giornata. La vittoria del Barca dovrebbe essere scontata @1.19 di quota.

Anadolu Efes che, tornata in zona playoff, sarà chiamata a consolidare la propria posizione nelle prime 8 facendo risultato contro l’Olympiacos (per i turchi sarà la prima di 4 partite casalinghe nelle prossime 5). Efes comunque a quota bassa @1.22.

Il Bayern Monaco affronterà la squadra probabilmente più imprevedibile del torneo, l’Asvel Lyon, che nonostante l’infelice classifica che vede i francesi al 14° posto, ha saputo tirare fuori prestazioni eccellenti contro le squadre di vertice (vedi vittorie contro Barcellona e la stessa Olimpia). Tedeschi comunque favoriti @1.74 per la trasferta a Lione.

Insidioso l’impegno del Real Madrid, che andrà sul campo del Valencia: le due squadre si sono affrontate la scorsa settimana nei quarti di finale della Coppa del Re e i Blancos si sono imposti 85-74, ma nel match di andata in Eurolega erano stati gli uomini di Jaume Ponsarnau a vincere con il punteggio di 77-93. I book scommettono comunque sui Blancos @1.70 in trasferta.

Eurolega, programma 25a giornata

Giovedì 18 febbraio

Khimki-Baskonia, ore 18.00

Anadolu Efes-Olympiacos, ore 18.30

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, ore 20.45

Barcellona-Zalgiris, ore 21.00

Venerdì 19 febbraio

CSKA-Panathinaikos, ore 18.00

Fenerbahce-Alba Berlino, ore 18.45

Asvel-Bayern Monaco, ore 20.45

Stella Rossa-Zenit, ore 20.45

Valencia-Real Madrid, ore 21.00