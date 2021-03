Scommesse Basket: le italiane impegnate in settimana tra Eurocup, Champions League ed Eurolega col doppio turno. Milano in campo contro Fenerbahce e Zalgiris

In settimana c'è un doppio turno di Eurolega che continua la sua regular season mentre l'Eurocup riprende le top-16, così come la Champions League, due competizioni che erano ferme da circa un mese.

Analisi e scommesse 27a e 28a giornata Eurolega

Parlando di Eurolega, col doppio turno settimanale al via da martedì 2 marzo, ne approfittiamo anche per citare l'Olimpia Milano che domina anche il campionato italiano, oltre ad andare bene in Europa. La squadra di Ettore Messina continua a essere la grandissima favorita per il tricolore secondo Sisal Matchpoint: il titolo è offerto ad appena @1,25. La capolista del campionato comanda con 6 punti di margine sulle inseguitrici, tra cui risulta anche la Virtus Bologna. L'eventuale scudetto di Belinelli e compagni paga ben @5 volte la posta giocata, mentre il successo di Sassari è dato @9,00. I betting analyst di Sisal tendono a non escludere completamente un'impresa di Brindisi e Venezia, rispettivamente a quota @12,00 e @16,00. Milano però guarda tutti dall'alto e non vuole lasciarsi sfuggire un trofeo che manca dalla stagione 2017/2018.

Tornando all'Euroleague, Milano inizierà il doppio turno mercoledì, ospitando il Fenerbahce alle 20.45 al Forum. I turchi hanno interrotto la striscia vincente perdendo in casa contro l'Efes e hanno già perso anche all'andata sul proprio campo contro l'Olimpia che vuole mantenere il 3° posto che si è meritata in questa stagione.

Venerdì i ragazzi di Ettore Messina tornano in campo a Kaunas, per la trasferta con lo Zalgiris sceso al 10° posto con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. L'Olimpia ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro lo Zalgiris, compreso il 98-92 dell'andata al Forum, partita ad alto punteggio e da Over che potremmo vedere anche nella sfida di ritorno.

Eurocup, 5° turno di top 16. Impegno difficile per Trento

Nessun affanno per la Virtus Bologna, che in campionato contro Varese resta in controllo per tutta la durata della partita, trascinata dai 21 punti di Adams. Domani sera le V-Nere torneranno sul campo a loro più congeniale: la squadra di Djordjevic è l’unica ancora imbattuta in questa edizione di Eurocup, con 10 vittorie nella prima fase a gironi e 4 nelle prime 4 gare della top16. Già ottenuta la qualificazione ai playoff, la prossima avversaria in lista sarà l’Union Olimpija e in palio ci sarà il primato matematico nel girone: nella gara di andata a Bologna era finita 90-76 per i padroni di casa, con Belinelli e Hunter autori rispettivamente di 25 e 22 punti.

Non trova pace Trento, la squadra più in difficoltà delle italiane impegnate in Europa, che continua ad inanellare risultati negativi: l’ultimo ko della serie, rimediato contro Cremona, è l’8° consecutivo in campionato, in cui l’Aquila è ora in una pericolosissima 13ª posizione, a +2 dall’ultimo posto. Più incoraggiante il cammino in Eurocup, competizione che per ora rappresenta l’unica nota lieta della stagione: attualmente in 3ª posizione nel proprio girone, la partita con il Partizan (anch’esso a 2 vittorie) sarà uno snodo determinante. Per continuare a sperare nella qualificazione, però, potrebbe non essere sufficiente vincere, ma bisognerà inseguire la difficilissima impresa di ribaltare la differenza canestri maturata all’andata, in cui i serbi si erano imposti 71-43.

Champions League, la Dinamo Sassari vuole continuare a vincere

Il successo contro la Reyer Venezia in Serie A, 96-88, certifica l’ottimo stato di forma della Dinamo Sassari, all’8ª vittoria consecutiva in campionato, e nel gruppo delle seconde all’inseguimento dell’Olimpia Milano. In questa 1ª giornata della top16 di Champions League la squadra di Pozzecco affronterà il Saragozza: gli spagnoli si sono qualificati come primi nel gruppo D, raggruppamento nel quale hanno collezionato 5 vittorie e 1 sconfitta. Nelle ultime 6 partite tra Liga e Champions League hanno ottenuto 5 successi (l’unico stop è giunto per mano del Baskonia, in campionato).

Incoraggiante anche la situazione di Brindisi: nell’ultima partita disputata in Serie A la squadra di Vitucci ha liquidato Trieste 81-74 grazie ad un primo quarto fulminante, terminato col parziale di 27-13. In Champions sarà impegnata con l’Hapoel Holon nell’anticipo della 5ª giornata. Qualificatisi come primi nel gruppo C (4 vittorie e 2 sconfitte) e attualmente a metà classifica nel campionato israeliano, gli uomini di Stefanos Dedas sono avversari alla portata dei sardi, visto il momento di discontinuità di risultati che stanno attraversando: nel mese di febbraio l’Hapoel ha portato a casa il magro bottino di una vittoria nei 4 incontri disputati (anche se 2 ko sono giunti in coppa contro il Maccabi Tel Aviv, una realtà decisamente fuori portata).