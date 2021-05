Scommesse Basket Eurolega: Olimpia Milano rimontata dal Bayern Monaco ma per gara 5 al Forum i meneghini sono favoriti @1.40

Bisognerà attendere gara 5, la bella al Forum tra Olimpia Milano-Bayern Monaco, per sapere se la squadra di Ettore Messina andrà alle Final Four dopo essersi fatta rimontare con le 2 sconfitte in Germania. L'Olimpia però aveva vinto le prime 2 al Forum dove è favorita anche per la bella.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse playoffs Eurolega

L’Audi Dome di Monaco di Baviera si rivela nuovamente stregato per l’Olimpia Milano che, dopo essersi arresa 85-79 mercoledì 28 aprile, subisce un nuovo ko, 85-82, che vale il pareggio nella serie da parte del Bayern Monaco. Una sconfitta che fa più male della precedente, viste le modalità con cui è maturata: in controllo della partita per larghissimi tratti, Milano ha staccato la spina nel finale, perdendo le redini del match e permettendo agli avversari di ritornare in corsa. Le premesse per un epilogo di festa sembravano esserci tutte, visto l’inizio arrembante della squadra italiana, guidata da Shavon Shields (17 punti e 7 rimbalzi) e soprattutto da un Malcolm Delaney in serata di grazia (28 punti per lui).

Dall’altro lato del campo, però, il Bayern ha dimostrato grandi doti di tenuta mentale, restando aggrappato alla partita nel proprio momento peggiore (nel suo massimo vantaggio l’Olimpia era scappata sul +13) e risalendo la china con lo scorrere dei secondi. Le fiammate di Lucic e Baldwin hanno ricucito lo strappo con cui si era andati all’intervallo e nel finale è salito in cattedra Zipser, premiato come mvp della serata, che ha acceso la luce per i bavaresi fino alla schiacciata decisiva di Lucic (con fallo subito e libero realizzato per il definitivo +3 finale).

Le quote per gara 5 favoriscono nettamente Milano @1.40 per la vittoria mentre il Bayern si gioca fino @2.80. La linea di handicap dell'Olimpia è a -5.0 punti mentre la linea Punti Totali si gioca a 154.5. Nelle prime 4 sfide della serie abbiamo visto 159.2 punti totali di media (153.0 nelle prime 2 al Forum però).

L'Olimpia non sarà l'unica squadra a giocarsi l'accesso alle Final Four in gara 5, al contrario del CSKA Mosca unica già qualificata alle Final Four (96-76, 78-67 e 68-85 i parziali con cui i russi hanno liquidato il Fenerbahce). Barcellona-Zenit. L’impresa di giornata è quella compiuta dallo Zenit, che in casa contro la miglior squadra della regular season, il Barcellona, ha saputo segnare in proprio favore le sorti di gara-4 grazie ad una prima e una terza frazione in cui i russi hanno dominato (25-13 e 22-12 i parziali) fino al 74-61. Per gara 5 a Barcellona i catalani sono nettamente favoriti sotto @1.30 per la vittoria.

Anadolu Efes-Real Madrid. Bene anche il Real Madrid, che risorge dallo 0-2 in favore dell’Anadolu vincendo anche la seconda partita a Madrid: nell’82-76 in favore dei Blancos fanno tutto, o quasi, Usman Garuba (24 punti e 12 rimbalzi) e Jaycee Carroll (20 punti). Qui è l'Efes la grande favorita @1.30.

Non dimentichiamo che Efes iniziava la post-season come favorita per la vittoria finale dell'Eurolega, mentre ora è tornato il Barcellona al comando, col CSKA solo 3° davanti all'Olimpia, nonostante i russi siano già comodi alle Final 4. Ecco tutte le quote antepost SNAI:

Eurolega 2020/21

Barcellona 2,75

Anadolu Efes 3,00

Cska Mosca 4,00

Olimpia Milano 7,50

Real Madrid 12

Bayern Monaco 15

Zenit St. Pietroburg 18

Nazione Del Vincente

Spagna 2,25

Turchia 3,00

Russia 3,50

Italia 7,50

Germania 15

Finalista Eurolega 2020/21

Anadolu Efes Finalista S/N 1,75 1,00

Barcellona Finalista S/N 1,65 1,00

Bayern Monaco Finalista S/N 6,50 1,00

Cska Mosca Finalista S/N 2,10 1,00

Olimpia Milano Finalista S/N 3,00 1,00

Real Madrid Finalista S/N 5,50 1,00

Zenit San Pietroburg Finalista S/N 7,50 1,00

Accoppiata Finaliste Eurolega 2020/21

Barca - Efes 3,00

Barca - Cska 3,50

Efes - Milano 5,25

Cska - Milano 6,50

Barca - Real 9,00

Efes - Zenit 13

Efes - Bayern 14

Cska - Zenit 15

Milano - Real 17

Cska - Bayern 21

Real - Bayern 35

Real - Zenit 40