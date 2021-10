Scommesse Basket: inizia la Champions League. In Eurolega l'Olimpia Milano va sul campo del Baskonia l'8 ottobre per la 2a giornata

Martedì 5 ottobre torna il grande basket europeo con l'inizio della Champions League anche se i riflettori sono puntati sul 2° turno di Eurolega tra il 7 e l'8 ottobre 2021. L'Olimpia Milano, dopo la bella vittoria all'esordio contro la CSKA al Forum, è favorita anche alla 2a giornata sul campo del Baskonia.

Vediamo i Pronostici Basket europeo.

Analisi e Quote Fiba Champions League 2021-22

Il 5 ottobre torna la Fiba Champions League 2021-22 con impegnate 3 squadre italiane che però sono indietro nelle quote antepost per la vittoria finale dove le spagnole Tenerife e Malaga staccano tutte. La migliore delle squadre italiane è la Dinamo Sassari @15, più indietro Brindisi @20.

Torna in Europa anche Treviso che però è la squadra italiana più attardardata @35 volte la posta per la vittoria finale. Treviso è anche la prima squadra italiana a scendere in campo martedì da favorita @1.21 in casa contro il Riga.

CHAMPIONS LEAGUE 05-10-2021

18:00 Tofas Bursa - Oostende 1,18 4,50

18:30 Gs Lavriou - Dijon 2,55 1,48

18:30 Igokea - Paok 1,37 2,95

18:30 Transilvania Cluj - Darussafaka 1,77 2,00

20:00 Hapoel Jerusalem - Pinar Karsiyaka 2,55 1,50

20:00 Ludwigsburg - Sassari 1,90 1,83

20:30 Treviso - Vef Riga 1,21 4,00

Fiba Champions League 2021/22

Tenerife 6,50

Malaga 8,00

Pinar Karsikaya 10

Cb San Pablo Burgos 10

Aek Atene 12

Galatasaray 12

Dinamo Sassari 15

Jda Dijon Basket 15

Riesen Ludwigsburg 15

Hapoel Gerusalemme 15

Baskets Oldenburg 15

Nymburk 18

Nizhny Novgorod 18

Tofas Bursa 20

Darussafaka 20

New Basket Brindisi 20

Sig Strasbourg 30

Manresa 30

Hapoel Holon Bc 33

Bc Rytas Vilnius 35

Universo Treviso Bas 35

Besiktas 40

Paok Thessaloniki 40

Bc Oostende 50

Vef Riga 65

Gs Lavriou 75

Falco Kc Szombathely 75

Kk Igokea Aleksandro 75

Bc Kalev 100

Cs Universitatea Clu 100

Stal Ostrow Wielkopo 100

Bc Prometey 100

Analisi e Quote Eurolega 2021-22

Torna in campo anche l'Eurolega con la 2° giornata di regular season tra il 7 e l'8 ottobre 2021. L'Olimpia Milano gioca venerdì sul campo del Baskonia con i meneghini leggermente favoriti (-3.5 punti di handicap) dopo il bel esordio vincente contro la CSKA Mosca.

EUROLEGA 07-10-2021

19:00 Zalgiris Kaunas - Zenit St Petersburg 2,80 1,40

20:00 Panathinaikos - Fenerbahce 2,50 1,47

20:05 Maccabi Tel Aviv - Stella Rossa 1,22 3,90

20:30 Bayern - Barcellona 3,25 1,30

EUROLEGA 08-10-2021

18:00 Unics Kazan - Monaco 1,48 2,45

19:30 An Efes Istanbul - Cska Mosca 1,47 2,50

20:00 Alba Berlin - Villeurbanne 1,67 2,05

20:00 Olympiacos - Real Madrid 2,05 1,70

20:30 Baskonia Vitoria - Milano 2,45 1,50

Eurolega 2021 / 2022

Anadolu Efes 4,00

Barcellona 4,00

Cska Mosca 6,00

Real Madrid 7,00

Olimpia Milano 12

Fenerbahce 15

Zenit San Pietroburg 20

Bayern Monaco 25

Maccabi Tel Aviv 33

Olympiacos 33

Baskonia Vitoria 40

Panathinaikos 40

Unics Kazan 75

Zalgiris 75

Monaco 75

Asvel Lyon Villeurba 100

Stella Rossa 200

Alba Berlino 250

Qualificato Playoff 2021/22

Alba Berlino Qual. Ai Playoff S/N 20 1,00

Anadolu Efes Qual. Ai Playoff S/N 1,01 12

As Monaco Qual. Ai Playoff S/N 5,50 1,00

Asvel Lyon Villeurba Qual. Ai Playoff S/N 10 1,00

Barcellona Qual. Ai Playoff S/N 1,02 10

Baskonia Vitoria Qual. Ai Playoff S/N 3,25 1,30

Bayern Monaco Qual. Ai Playoff S/N 2,20 1,60

Cska Mosca Qual. Ai Playoff S/N 1,08 6,50

Fenerbahce Qual. Ai Playoff S/N 1,60 2,20

Kk Crvena Zvezda Mts Qual. Ai Playoff S/N 20 1,00

Maccabi Tel Aviv Qual. Ai Playoff S/N 2,75 1,40

Olimpia Milano Qual. Ai Playoff S/N 1,40 2,30

Olympiacos Qual. Ai Playoff S/N 2,50 1,47

Panathinaikos Qual. Ai Playoff S/N 3,50 1,25

Real Madrid Qual. Ai Playoff S/N 1,18 4,25

Unics Kazan Qual. Ai Playoff S/N 8,00 1,05

Zalgiris Kaunas Qual. Ai Playoff S/N 6,00 1,10

Zenit San Pietroburg Qual. Ai Playoff S/N 2,10 1,65

Testa A Testa Regular Season 2021/22

T/T Alba Berlino - Monaco 3,00 1,33

T/T Anadolu Efes - Barcellona 1,80 1,90

T/T Asvel Lyon Villeurba - Stella Rossa 1,55 2,30

T/T Bayern Monaco - Olympiacos 1,80 1,90

T/T Cska Mosca - Real Madrid 1,75 1,95

T/T Olimpia Milano - Fenerbahce 1,65 2,10

T/T Panathinaikos - Baskonia Vitoria 2,20 1,60

T/T Unics Kazan - Zalgiris 1,72 2,00

T/T Zenit San Pietroburg - Maccabi Tel Aviv 1,60 2,20

Gruppo 1 Regular Season 2021/22

Efes 2,25

Barcellona 2,50

Cska Mosca 3,75

Gruppo 2 Regular Season 2021/22

Zenit San Pietroburg 2,75

Bayern Monaco 3,25

Olympiacos 3,50

Maccabi Tel Aviv 3,75

Gruppo 3 Regular Season 2021/22

Baskonia Vitoria 2,75

Unics Kazan 3,25

Panathinaikos 3,50

Zalgiris Kaunas 4,25

Gruppo 4 Regular Season 2021/22

As Monaco 2,00

Asvel Lyon Villeurba 3,50

Stella Rossa 4,00

Alba Berlino 5,00

Gruppo 5 Regular Season 2021/22

Real Madrid 2,25

Olimpia Milano 2,75

Fenerbahce 3,00