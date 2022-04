Pronostici Basket Eurolega 26-27 Aprile 2022, tra martedì e mercoledì si torna in campo con i playoffs di Euroleague. Vediamo le analisi di gara 3 tra Anadolu Efes-Olimpia Milano e le altre partite in programma.

Pronostici Basket Eurolega 26-27 Aprile 2022: gara 3 Anadolu Efes-Olimpia Milano

Martedì alle 19:30 Ettore Messina e i suoi saranno chiamati ad un’altra impresa, visto che continua a piovere sul bagnato in casa Olimpia Milano. Nonostante Shields abbia confermato di essere in un momento di forma strepitosa, dopo aver perso Melli, l’Olimpia dovrà scendere in campo per due settimane senza Malcolm Delaney. Da valutare anche le condizioni di Sergio Rodriguez che è in forte dubbio per gara-3.

L’Olimpia arriva comunque dalla vittoria di sabato in campionato, quando ha avuto la meglio su Reggio Emilia in trasferta per 67-63, consolidando il 2° posto con 44 punti. Quello tra Efes e Armani sarà il 5° confronto totale della stagione tra i due team e il bilancio è di 3 vittorie per Milano e una per l’Efes.

Pronostici Basket Eurolega 26-27 Aprile 2022: le altre partite in programma

Il Real Madrid proverà a chiudere la contesa in casa del Maccabi Tel Aviv. Gli spagnoli hanno fin qui vinto 3 sfide stagionali su 4 contro gli israeliani, ma persa proprio l’unica giocata in trasferta (75-74). Insomma, guai a sottovalutare il Maccabi, che ha chiuso la stagione regolare con un filotto di vittorie e che sul parquet amico si fa sempre rispettare.

Mercoledì si gioca alle 20:30 gara-3 tra Bayern Monaco-Barcellona. I catalani, che hanno ceduto un match sul proprio campo, dovranno quantomeno riprendersene uno in Baviera, ma coach Trinchieri è navigato e il suo roster di tutto rispetto. Fino alla sconfitta di gara 2 in questa stagione si erano verificate solo vittorie del Barça contro il Bayern. In totale, sono 12 i precedenti tra i due team in Eurolega e il bilancio è di 8 vittorie degli spagnoli contro 4 dei tedeschi.

Alle 21:00 si chiude il programma di gara-3 con la sfida tra Monaco-Olympiacos alla Salle Gaston Medecin. Per come si era chiusa la stagione regolare i greci partivano con i favori del pronostico, ma ancora una volta la fase due si conferma un torneo a sé, con i monegaschi che hanno dimostrato di saper trovare motivazioni aggiuntive. Questa edizione di Eurolega, tra l’altro, è la prima occasione in cui le due squadre si incrociano e il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie per parte.

Tutte le quote sull’Eurolega

Quote Testa a Testa

An Efes Istanbul – Milano 1,30 3,40

Maccabi Tel Aviv – Real Madrid 2,10 1,70

Bayern – Barcellona 2,80 1,40

Monaco – Olympiacos 1,75 2,00

Passaggio del turno Playoff Eurolega 2022

Barcellona – Bayern Monaco 1,20 4,00

Olimpia Milano – Anadolu Efes 3,75 1,23

Olympiakos – Monaco 1,80 1,90

Real Madrid – Maccabi Tel Aviv 1,03 10

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Anadolu Efes 4,00

Real Madrid 4,50

Olympiacos 7,50

Monaco 8,50

Olimpia Milano 15

Bayern Monaco 20

Maccabi Tel Aviv 40

