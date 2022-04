Pronostici Basket Eurolega 28-29 Aprile 2022, giovedì è in campo l’Olimpia Milano ospite dell’Efes per una gara 4 determinante. Si gioca anche venerdì con una doppia sfida: Bayern Monaco-Barcellona e Monaco-Olympiacos.

Pronostici Basket Eurolega 28-29 Aprile 2022: Anadolu Efes-Olimpia Milano

Saranno solo tre le gare 4 in programma visto che martedì il Real Madrid aveva chiuso la sua contesa con il Maccabi Tel Aviv andando a vincere in Israele anche gara-3.

Riflettori puntati su Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milano, che andrà in scena alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Sarà la quarta partita in 10 giorni per l’Olimpia ed Ettore Messina non potrà inventarsi molto per via delle assenze pesanti di Melli e Delaney e con un Gigi Datome non al meglio. Il coach dell’Olimpia dovrà dunque puntare tanto sull’aspetto mentale, per cercare di tirare fuori il massimo da quelli rimasti a disposizione.

Dopo aver vinto gara-2 con i nervi al Forum, reagendo alle difficoltà soprattutto nel finale, i meneghini non sono riusciti a ripetersi nella prima trasferta di Istanbul. I turchi hanno due elementi di qualità su tutti, Shane Larkin e Vasilije Micic, che nei momenti decisivi si caricano la squadra sulle spalle e risolvono la partita a proprio favore.

“È una partita da dentro o fuori – le parole di Messina alla vigilia – ne siamo consapevoli, quindi la affronteremo come abbiamo sempre fatto nel corso di questa serie, sapendo anche che l’Efes ha grande talento individuale e tantissima esperienza. Per vincere dovremo giocare una partita quasi perfetta.

In gara-3 abbiamo giocato duro e siamo andati avanti a cinque minuti dalla fine. In Gara-4 proveremo a ricreare la stessa situazione contando di chiudere meglio”, conclude il coach di Milano.

Questo sarà il 6° scontro stagionale tra Efes e Milano: il bilancio, considerando regular season e playoff è di 3 vittorie per le scarpette rosse e 2 successi per i turchi.

Pronostici Basket Eurolega 28-29 Aprile 2022: le altre partite di venerdì

Bayern Monaco-Barcellona. In gara 4 il Barcellona si è imposto in casa del Bayern Monaco con il punteggio di 75-66 portandosi sul 2-1 nella serie contro i tedeschi. Venerdì alle 20:45 le due formazioni si ritroveranno nuovamente contro per gara-4 , in cui avranno il primo match point i catalani, i quali hanno la possibilità di chiudere la serie all’Audi Dome di Monaco di Baviera.

Monaco-Olympiacos. In gara 3 vince anche l’Olympiakos in casa del Monaco: al Salle Gaston Medecin finisce 83-87 in favore dei greci che, per nulla preoccupati dal caldo pubblico monegasco, si sono portati sul 2-1 nella serie e ora hanno la possibilità di staccare il pass per la Final Four nonostante il fattore campo sarà anche venerdì a favore del Monaco. Gli ateniesi stanno confermando sostanzialmente quanto di buono fatto nella parte finale della regular season, con un filotto di risultati utili consecutivi che sono valsi un quasi insperato 2° posto. Il Monaco di Saša Obradović, che ha chiuso al 7° posto la prima parte di stagione, farà quel che può provando a sfruttare il parquet amico, ma al momento nel computo totale degli scontri diretti in stagione, il bilancio è già in favore dell’Olympiakos (3-2).

Tutte le quote sull’Euroleague

Quote Testa a Testa

An Efes Istanbul – Milano 1,27 3,65

Bayern – Barcellona 3,20 1,32

Monaco – Olympiacos 1,77 2,00

Passaggio del turno Playoff Eurolega 2022

Barcellona – Bayern Monaco 1,05 8,00

Olimpia Milano – Anadolu Efes 6,00 1,10

Olympiakos – Monaco 1,20 4,25

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Anadolu Efes 3,75

Real Madrid 4,00

Olympiacos 6,00

Monaco 15

Olimpia Milano 20

Bayern Monaco 33

