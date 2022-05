Pronostici Basket Eurolega 3-4 Maggio 2022, martedì e mercoledì si torna in campo con due gare 5 decisive di Euroleague: Barcellona-Bayern ed Olympiakos-Monaco.

Pronostici Basket Eurolega 3-4 Maggio 2022: Barcellona-Bayern

Dopo aver iniziato con una vittoria la serie casalinga, il Barcellona ha perso il secondo match sul parquet amico contro il Bayern di coach Andrea Trinchieri, andando poi a vincere gara-3 in Baviera. Venerdì, però, i tedeschi hanno riportato la serie in parità vincendo il secondo match casalingo, seppur con un punteggio molto basso, ovvero 59-52, davanti ad un’Audi Dome esaurita in ogni ordine di posti (6.500 spettatori).

Decisiva la difesa degli uomini di Trinchieri, che dopo essere passati in vantaggio nel 2° quarto, hanno ottenuto l’allungo decisivo nel terzo parziale (+19), controllando nel finale di partita nonostante il tardivo ritorno dei catalani. Quello di venerdì rimarrà inoltre, nella storia dell’Eurolega, il punteggio più basso ottenuto dalla squadra spagnola.

Martedì le due compagini si ritroveranno di fronte, stavolta però a campi invertiti, poiché l’ultimo match della serie si giocherà in casa del Barcellona. Inevitabile, dunque, che il pronostico penderà maggiormente dalla parte di Sarunas Jasikevicius, avendo dalla propria parte il calore del pubblico.

Attenzione, però, perché il Bayern ha già vinto al Palau Blaugrana durante questi playoff (4-2 attualmente il computo dei precedenti in favore degli spagnoli in questa stagione). Si è trattato della seconda vittoria nel giro di un anno dei tedeschi in Catalogna, avendo vinto anche il match dell’aprile 2021 (seconda vittoria ospite in 7 match in casa del Barcellona).

Pronostici Basket Eurolega 3-4 Maggio 2022: Olympiacos-Monaco

Partita da dentro o fuori anche per Olympiakos-Monaco al Peace and Friendship Stadium del Pireo. L’andamento della serie tra i due team ricalca sostanzialmente quello di Barcellona e Bayern, con i greci che, dopo la vittoria al debutto, non hanno mantenuto il fattore campo in gara-2, riportandosi però in vantaggio in gara 3 e sfiorando la qualificazione nel quarto match, che si è concluso con il punteggio di 78-77 in favore dei monegaschi.

Una gara molto interessante quella disputata nel Principato e che si è risolta negli ultimi 2 minuti. Al Gaston Medecine, l’Olympiakos era in vantaggio 77-76, ma Costas Papanikolaou ha sbagliato la tripla del potenziale +4 a pochissimo dalla sirena, subendo poi il sorpasso per mano di Dwayne Bacon, fino agli errori ospiti a ridosso della sirena.

Ora i greci hanno la possibilità di tornare a giocare davanti al pubblico amico, avendo concluso la stagione regolare al 2° posto: un punto a favore in più oltre alla superiorità del roster (sulla carta) di Sasa Obradovic. Ovviamente, la sconfitta rimediata in gara due mette in guardia l’Olympiakos: nel computo totale delle sfide disputate in stagione, tra regular season e playoff, il bilancio è perfettamente in equilibrio con 3 successi per parte.

Non ci sono altri precedenti tra le due formazioni, se non l’amichevole disputata a settembre del 2021, prima dell’inizio dell’Eurolega, vinta dall’Olympiakos con il punteggio di 98-93.

Tutte le quote sull’Euroleague

Quote 1×2

Barcellona – Bayern 1,18 4,50

Olympiacos – Monaco 1,30 3,25

Finalista Eurolega 2021/22

Anadolu Efes Finalista S/N 1,45 1,00

Barcellona Finalista S/N 1,75 1,00

Bayern Monaco Finalista S/N 12 1,00

Monaco Finalista S/N 7,50 1,00

Olympiacos Finalista S/N 3,50 1,00

Real Madrid Finalista S/N 2,25 1,00

Vincente Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 2,75

Anadolu Efes 3,00

Real Madrid 4,50

Olympiacos 7,50

Monaco 15

Bayern Monaco 25

