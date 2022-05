Pronostici Eurolega Final Four 2022, giovedì 19 maggio inizia l’atto finale dell’Euroleague che vede in corsa le spagnole Barcellona e Real Madrid, ma anche Efes ed Olimpyakos per la vittoria della più importante competizione di basket europeo.

Pronostici Eurolega Final Four 2022: Olympiacos-Efes Istanbul

La prima semifinale di Eurolega vede di fronte Olympiacos Pireo-Anadolu Efes. I turchi campioni in carica hanno vissuto una stagione a due velocità dopo un avvio difficile. Vasilije Micic, Mvp della scorsa stagione, è tornato a grandi livelli.

I greci di coach Bartzokas, tornano invece tra le prime quattro di Eurolega dopo 5 anni dopo aver eliminato il Monaco in 5 gare.

Durante la stagione regolare, entrambe le formazioni hanno vinto il rispettivo scontro casalingo, ma ai playoff l’Efes ha superato unno scoglio sicuramente più complicato, ovvero l’Olimpia Milano, anche se la squadra azzurra aveva fuori molti giocatori chiave. Contro i greci coach Ataman non potrà contare su Kruno Simon e Rodrigue Beaubois.

Pronostici Eurolega Final Four 2022: Barcellona-Real Madrid

Clasico tra Real Madrid-Barcellona in semifinale, grande spettacolo. Le formazioni spagnole hanno chiuso rispettivamente quarta e prima in regular season.

Il Real, dopo il 4° posto nella stagione regolare e quattro sconfitte nelle ultime gare, ha eliminato ai playoff il Maccabi Tel Aviv e ora sfidano un Barcellona che potrebbe ritrovare anche nella finale per il titolo del campionato spagnolo.

Il Barca, invece, ha chiuso al primo posto la stagione regolare nonostante le ultime 2 sconfitte e ai playoff ha eliminato il Bayern di coach Trinchieri che comunque ha dato del filo da torcere ai catalani.

I blaugrana hanno dalla loro anche i precedenti stagionali contro il Real: tra Eurolega, campionato e Coppa del Re, infatti, sono arrivati 5 successi su 5 per gli uomini di Jasikevicius, che per l’occasione recupererà anche Higgins.

3

Tutte le quote sull’Euroleague

Quote Testa a Testa

Olympiacos – An Efes Istanbul 2,10 1,67

Barcellona – Real Madrid 1,57 2,30

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Anadolu Efes 3,50

Real Madrid 4,50

Olympiacos 4,50

Mvp Final Four Eurolega 2022

Mirotic, Nikola 5,00

Larkin, Shane 7,00

Micic, Vasilije 8,00

Sloukas, Kostas 10

Calathes, Nick 10

Tavares, Edy 10

Vezenkov, Sasha 12

Davies, Brandon 15

Gabriel Alejandro De 15

Yabusele, Guerschon 18

Dorsey, Tyler 18

Laprovittola, Nicola 20

Llull, Sergio 25

Beaubois, Rodrigue 25

Higgins, Cory 25

Dunston Jr, Bryant K 25

Heurtel, Thomas 25

Kuric, Kyle 25

Fall, Moustapha 33

Moerman, Adrien Rene 40

Causeur, Fabien 50

Pleiss, Tibor 50

Papanikolaou, Kostas 50

Altro 8,00

