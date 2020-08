Pronostici Basket: torna la pallacanestro italiana con la Supercoppa 2020. Nuovo format con Milano e Virtus Bologna favorite

Giovedì 27 agosto torna la la pallacanestro italiana con la Supercoppa 2020 con formato speciale e innovativo che vedrà la partecipazione di tutti i club di Serie A suddivisi in quattro gironi da quattro squadre. Vediamo pronostici e quote antepost.

Torniamo a parlare di Pronostici Basket Italiano con la Supercoppa 2020 al via dal 27 agosto 2020.

Nuovo Format per la Supercoppa 2020. Milan e Virtus Bologna favorite

16 squadre divise in 4 gironi che porterà alle Final Four di Bologna del 18-20 settembre. Il nuovo format della Supercoppa 2020 comprenderà tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie A e renderà la competizione ancora più dura e agguerrita con le quattro vincitrici dei singoli raggruppamenti a sfidarsi nell'atto finale di Bologna.

Nel Gruppo A la AX Armani Exchange Milano è ovviamente la favorita con la squadra di Ettore Messina che ha inserito nuovi giocatori e ha una profondità di roster che le altre squadre si sognano, ad iniziare da Brescia, Cantù e Varese che sono nel girone della squadra meneghina.

Nel Gruppo B puntiamo sulla Segafredo Virtus Bologna che è anche la grande avversaria di Milano per la vittoria finale, inoltre le Final 4 si giocheranno proprio a Bologna, una motivazione in più per le V-Nere che si confermano come una squadra davvero interessante e molto forte sulla carta. Nello stesso gruppo anche la Fortitudo per accendere subito un derby bolognese molto acceso, mentre Reggio Emilia e Cremona sembrano fuori dai giochi.

Nel Gruppo C l'Umana Reyer Venezia (che ha vinto l'ultimo scudetto assegnato nella stagione 2018-19 e l'ultima Coppa Italia) è la favorita per un gruppo solido che riparte con poche novità e molte certezze. A dargli fastidio ci sarà la Dolomiti Energia Trentino, anche se la squadra di Trento è molto cambiata rispetto a quella che raggiunse le Top 16 di Eurocup nella scorsa stagione. Poche chance per Trieste e Treviso.

Nel Gruppo D la Banco di Sardegna Sassari avrà il vantaggio di giocare la fase a gironi "in casa", nella sede unica di Olbia e il desiderio di ripetersi dopo il successo conquistato nella scorsa edizione ai danni della Reyer. Attenzione alla nuova Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci. Difficili invece le affermazioni di Pesaro con Jasmin Repesa e della Virtus Roma, che sconta, come Cremona, una costruzione molto tardiva.

Vediamo le quote antepost Snai sulla Supercoppa 2020:

Milano 1,85

Virtus Bologna 3,00

Sassari 5,00

Venezia 7,50

Brescia 20

Fortitudo Bologna 25

Brindisi 30

Trento 30

Reggio Emilia 50

Treviso 60

Varese 75

Pesaro 100

Trieste 100

Cantu 100

Virtus Roma 200

Cremona 200