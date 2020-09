Scommesse Basket Serie A: il 26 settembre inizia il campionato di pallacanestro italiana. Milano grande favorita

Sabato 26 settembre torna il campionato di pallacanestro italiana di Serie A. La LBA inizierà con Treviso-Trento, ma è sempre l'Olimpia Milano la grande favorita, dopo aver già incassato il primo successo dell'anno in coppa.

Torniamo a parlare di Pronostici Basket Italiano col campionato 2020-21 al via dal 26 settembre, con quote di riferimento Snai e Betaland.

Milano favorita per lo scudetto, ancora una volta è la Virtus Bologna la prima avversaria

La Ax Armani Exchange Milano ha già vinto il primo titolo dell'anno, la Supercoppa, con gli uomini di Ettore Messina che hanno superato la Virtus Bologna, e ora sono favoriti anche per la vittoria dello scudetto.

L'Olimpia vincente del campionato si gioca appena @1,45 per la vittoria finale, e addirittura scende @1.20 per il primo posto nella Regular Season. La Segafredo Virtus Bologna, finalista sconfitta in Supercoppa, è la prima minaccia per la squadra di Milano, ma le V-Nere sono staccate @6.00. Con Reyer Venezia e Sassari si sale in doppia cifra rispettivamente @10.00 e @12.00 mentre con Brescia e Fortitudo Bologna si sale ulteriormente fino @50.00.

La prima partita si gioca sabato con Delonghi Treviso - Dolomiti Trento, match che vede favoriti i padroni di casa @1,60, contro il successo di Trento @2,30. In Varese - Germani Brescia c'è maggiore equilibrio con il segno 2 che si gioca @1,84. A Reggio Emilia l'Ax Milano non dovrebbe fallire un successo proposto @1,28, mentre Sassari è favorita @1,27 contro Pesaro. Tra Virtus Bologna e Cantù la quota più bassa con le V-Nere favorite @1,12.