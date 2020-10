Scommesse Basket Serie A: seconda giornata della Lega A di pallacanestro italiana. Milano ospita Treviso, le V Nere impegnate a Brescia

Nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020, si gioca la 2° giornata del campionato di Basket, la Lega di Serie A.

Torniamo a parlare di Pronostici Basket Italiano col campionato 2020-21 al via dal 26 settembre, con quote di riferimento Snai e Betaland.

2a giornata: Milano ospita Treviso dopo l'esordio in Eurolega

La seconda giornata della Lega A Basket inizia sabato 3 ottobre alle ore 20.30 dal PalaTrento con l'anticipo Trento-Reggiana. Entrambe hanno perso la prima, oggi i padroni di casa sono favoriti @1.65 anche se l'ultima sfida in Trentino la vinsero gli emiliani 103-81.

Domenica il resto delle sfide ad iniziare alle 16.30 da Cremona-Venezia. I lagunari hanno iniziato l'Eurocup con una bella vittoria contro Kazan e avevano vinto anche la prima di campionato contro Brindisi mentre Cremona è stata travolta 77-102 a Trieste.

Olimpia Milano-Treviso. L'Olimpia dopo l'esordio in Eurolega, torna con la testa al campionato e al Mediolanum Forum arriva Treviso super sfavorita con quota vittoria @12,00 volte la posta.

In Brescia-Virtus Bologna le V Nere cercano il bis dopo l'ottimo esordio vincente su Cantù mentre Brescia si è arresa a Varese e in settimana ha perso anche in coppa a Buducnost (mentre la Virtus favorita per l'Eurocup ha iniziato con una vittoria in trasferta anche in campo europeo e nonostante l'assenza di Teodosic).

Sempre a Bologna interessante Fortitudo Bologna-Varese alle 18.30 dal PalaDozza. La Fortitudo è stata protagonista in negativo della prima giornata, col 76-81 subito a Roma mentre Varese ha combattuto e vinto in overtime contro Brescia. Oggi i book puntano sul riscatto della Fortitudo @1.33.

In Brindisi-Roma la squadra della capitale è quotata quasi @5 per un altra sorpresa, questa volta in trasferta contro Brindisi che ha perso la prima a Venezia, ma ha sempre battuto Roma negli ultimi 5 scontri diretti.

Poco equilibrio anche in Sassari-Trieste dove i sardi sono favoriti @1.13. Entrambe le squadre hanno vinto la prima segnando molto. Anche oggi potremmo vedere molti punti totali al Pala Serradimigni

Infine alle 20.45 al Pianella si gioca Cantù-Pesaro, sfida affascinante tra due storiche squadre della pallacanestro italiana, che hanno perso entrambe la prima. Cantu ha vinto 3 delle ultime 4 sfide contro Pesaro e curiosamente in queste sfide ha sempre vinto la squadra in trasferta. Quota in equilibrio @1.90 sia per i padroni di casa che per gli ospiti.