Scommesse Basket: 4a giornata di Lega A. Olimpia Milano ospita Roma, la Virtus attende la Reggiana nel derby. Tutte le quote e i consigli del 17-18 ottobre 2020

La 4a giornata della Lega A di pallacanestro italiana ha diverse sfide come il derby Virtus Bologna-Reggiana ma anche Venezia-Cantù e Sassari-Fortitudo Bologna. Milano ospita Roma.

Torniamo a parlare di Pronostici Basket Italiano col campionato 2020-21 e le quote di riferimento Snai e Betaland.

4a giornata, le sfide da non perdere

La 4° giornata della Lega A di Basket inizia col doppio anticipo di sabato 17 ottobre. Si inizia con Cremona-Varese. La Vanoli, galvanizzata dal sorprendente colpo in casa della Virtus mentre Varese ha perso il derby lombardo contro Cantù. L'altra sfida è Pesaro-Trento. I padroni di casa arrivano dalla bella vittoria a Venezia mentre Trento è l'unica formazione ancora a secco di vittorie in campionato, ma in Eurocup è a punteggio pieno.

Passiamo alla domenica aperta da Banco di Sardegna Sassari – Fortitudo Bologna a mezzogiorno, due formazioni entrambe alla ricerca di continuità, anche se le quote favoriscono nettamente i sardi poco sopra @1.30 di quota. Nel pomeriggio c'è il derby emiliano Virtus Bologna – Reggio Emilia. Le V-Nere devono riscattare il primo ko in campionato e si giocano sotto @1.20 per la vittoria contro la Reggiana che è 1-2 ma ha vinto proprio l'unica trasferta finora giocata (a Trento), anche se è sempre stata battuta da Bologna negli ultimi 5 precedenti.

Olimpia Milano – Virtus Roma. L'Armani ospita Roma dopo il doppio turno di Eurolega (dove hanno subito il primo stop dell'anno dopo una partenza fantastica) e sempre senza Micov e Punter, anche se rimangono gli unici ancora a punteggio pieno in campionato. Nessuno crede nell'impresa di Roma tanto che Milano si gioca con -22.5 punti di handicap.

Cantù – Umana Reyer Venezia è la sfida tra le squadre più un alto in classifica, entrambe con record di 2-1. La Reyer dopo le prime 2 vittorie ha ceduto a sorpresa in casa contro Pesaro ma oggi è favorita sotto @1.40 per la vittoria a Cantu che però lo scorso anno al Pianella battè i lagunari 81-77.

Brindisi – De Longhi Treviso. La Happy Casa Brindisi andrà a caccia della terza vittoria consecutiva mentre Treviso al contrario cerca di evitare il 3° ko di fila ma oggi è molto sfavorita @3.70 di quota per la vittoria.

Domenica, ore 20.45, si chiude con Brescia – Trieste. La Leonessa si è sbloccata domenica scorsa al “PalaVerde” ma occhio a Trieste che si è rinforzata negli ultimi giorni con diversi arrivi, gli ultimi dei quali sono Marcos Delia (ex Virtus Bologna) e Jakob Cebasek. Brescia è comunque nettamente favorita @1.30 in casa.