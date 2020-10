Scommesse Basket: 6a giornata di Lega A. Rinviate Brescia-Roma e Cantù-Trieste. Olimpia Milano ospita Trento. Big match Venezia-Virtus Bologna

Tutte le partite (6) della 6a giornata della Lega A di basket italiano si giocheranno domenica 1 novembre visti i rinvii di Brescia-Roma e Cantù-Trieste del sabato. Da non perdere il big match Venezia-Virtus Bologna. La capolista Olimpia Milano ospita Trento.

Torniamo a parlare di Pronostici Basket Italiano col campionato 2020-21 e le quote di riferimento Snai e Betaland.

6a giornata LBA, le sfide da non perdere

Brescia-Roma e Cantù-Trieste in programma sabato 31 ottobre non si giocheranno per le positività covid, ma il campionato di pallacanestro italiano continua domenica con 6 partite. Venezia-Virtus Bologna è la più interessante, con i lagunari che arrivano da una vittoria faticosa in overtime in Eurocup, mentre la Virtus ha passeggiato ad Anversa. Venezia è al 2° posto in classifica con 4 vittorie e 1 sconfitta, più indietro l V-Nere (3-2) che prima del successo a Varese ne avevano perse 2 di fila. Precedenti che sorridono ai veneti che hanno battuto gli emiliani in 6 degli ultimi 8 scontri diretti.

Olimpia Milano-Trento. L'Olimpia non ha giocato gli ultimi 2 turni di Eurolega, e torna con la testa al campionato che sta comandando con 5 vittorie su 5, riposata e pronta, e ospita Trento in ripresa. I dolomitici dopo un avvio da incubo con 3 sconfitte, hanno vinto le ultime 2, anche se l'impresa al Forum è davvero complicata.

Reggiana-Treviso. 3 vittorie nelle ultime 4 di Reggio che ospita Treviso reduce da 3 brutte sconfitte. Treviso è un tabù per Reggio visto che ha sempre vinto in 7 precedenti. Sassari-Varese. Sassari si è fermata a Venezia lo scorso turno, Varese dopo il buon inizio di campionato con 2 vittorie, è incappata in 3 sconfitte consecutive.

L'ultima partita in programma è Brindisi-Fortitudo Bologna. La Fortitudo è sul fondo della classifica con 1 sola vittoria in 5 partite e deve muoversi, anche se pure in Champions League l'esordio è stato da incubo col 63-100 in casa contro il Bamberg. Oggi potrebbe approfittare Brindisi che vuole continuare a sognare al 3° posto con 4 vittorie di fila (unica sconfitta all'esordio a Venezia, in una partita comunque ben giocata dai pugliesi che non si sono arresi facilmente).