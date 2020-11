Scommesse Basket: 7a giornata di Lega A. Rinviate Cremona-Cantù e Trieste-Reggiana. Big match Virtus Bologna-Brindisi

Il 7° turno del campionato di pallacanestro italiana, la Lega A, inizia sabato con 3 partite in programma, e altre 3 si giocano domenica visto che Cremona-Cantù e Trieste-Reggiana sono state rinviate.

Torniamo a parlare di Pronostici Basket Italiano col campionato 2020-21 e le quote di riferimento Snai e Betaland.

7a giornata LBA, le sfide da non perdere

Iniziamo anche questa analisi della 7a giornata di Lega A pallacanestro italiana con le brutte notizie. Virtus Bologna, c’è un positivo asintomatico al Covid-19. Sei casi a Cremona incluso Jarvis Williams. Al momento sono rinviate Cremona-Cantù e Trieste-Reggiana.

Il big match del settimo turno comincerà alle ore 20.00 alla “Virtus Segafredo Arena” con Virtus Bologna-Brindisi. Le V Nere, galvanizzate dai colpi in esterna contro Varese e Venezia, proveranno a tornare al successo casalingo contro Brindisi, attualmente seconda in classifica con il record di 5-1 (cinque vittorie consecutivi per i salentini). La Virtus è favoritissima @1.27.

In campo anche Trento-Sassari con l’Aquila, fin qui impeccabile in EuroCup, che in campionato deve ancora ingranare (2 successi e 4 ko). Alle 20.30 all’Unipol Arena ci sarà il confronto tra i due fanalini di coda, Fortitudo Bologna-Treviso. La Fortitudo gioca in casa ed è favorita @1.30.

Domenica si inizia alle 16.30 con Virtus Roma-Umana Reyer Venezia. Roma dopo 4 sconfitte di fila arriva da un bel colpo in casa di Brescia mentre la Reyer cerca riscatto dopo i due ko contro Virtus Bologna e Unics Kazan.

Olimpia Milano-Brescia, con la capolista Milano che cerca la 7° vittoria e ha una quota simbolica @1.11 contro la Leonessa che dopo l'ultima sconfitta si ritrova con un record di 2-4.

Pesaro-Varese chiuderanno i giochi in serata. Stati di forma opposti: i marchigiani provengono da due vittorie consecutive, mentre Varese ha incassato quattro ko nelle ultime uscite.