Scommesse Basket: 9a giornata di Lega A. Virtus favorita sulla Fortitudo nel derby di Bologna. Big match Olimpia Milano-Venezia ma la Reyer è in emergenza

Rinviate Trieste-Treviso e Cremona-Sassari, la 9a giornata della Serie A di pallacanestro italiana ha comunque diverse sfide interessanti come il derby di Bologna ed Olimpia Milano-Venezia.

Torniamo a parlare di Pronostici Basket Italiano col campionato 2020-21 e le quote di riferimento Snai e Betaland.

9a giornata LBA, le sfide da non perdere

Tutte le partite della 9a giornata di LBA si giocano domenica 22 novembre. Anticipato alle ore 16.00 il big match tra Olimpia Milano-Umana Reyer Venezia. I meneghini arrivano dal doppio impegno di Eurolega ma sono ancora a punteggio pieno e affronteranno una squadra che, tra infortuni e casi di Covid-19, ha solamente sette giocatori arruolabili.

Alle ore 17.00 Cantù-Virtus Roma, entrambe le squadre vengono da un momento non positivo (tre ko consecutivi per i lombardi, due per i capitolini). Alle ore 17.30 Pesaro-Reggio Emilia. Padroni di casa galvanizzati da tre successi di fila, gli emiliano tornano a giocare dopo quasi un mese (l’ultimo match risale al 24 ottobre).

Alle ore 18.00 all'Unipol Arena di Bologna il derby Fortitudo-Virtus, una sola vittoria in sette partite per la Fortitudo in grande crisi, mentre le V Nere, reduci dal ko casalingo contro Brindisi, proveranno a tornare alla vittoria in campionato dopo il buon cammino anche in coppa.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI BASKET?

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Alle ore 19.00 Trento-Varese. L'Aquila ha ottenuto due vittorie di fila anche in campionato dove si è sbloccata, e non solo in Europa. I lombardi domenica scorsa sono tornati al successo dopo cinque sconfitte consecutive. Alle ore 19.30 la Brindisi-Brescia. Brindisi si è fermata in Coppa, ma in campionato continua ad andare alla grande con sette vittorie di fila (tra cui gli ultimi due colpi in esterna a Sassari e in casa della Virtus Bologna) mentre la Leonessa sta annaspando (quattro ko consecutivi).