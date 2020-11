Scommesse Basket: Marco Belinelli torna alla Virtus Bologna. Crollano da @6 a @3.50 le quote antepost per lo scudetto alle V Nere

Fine settimana senza LBA di pallacanestro italiana visto che ci sono le nazionali di basket impegnate. E' però arrivata una bomba nelle ultime ore, destinata a cambiare il volto della lega e le quote antepost per la vittoria finale, il ritorno di Marco Belinelli a Bologna.

Marco Belinelli torna a Bologna, crollano le quote antepost sulla Virtus

Diciotto anni dopo, Marco Belinelli indossa nuovamente la maglia della Virtus Bologna nella Serie A di basket e lo fa con un solo obiettivo, vincere. La guardia di San Giovanni Persiceto, dopo 13 stagioni in Nba, dove ha giocato per franchigie diverse e conquistato un titolo Nba, vinto con i San Antonio Spurs nel 2014, torna a casa.

È bastato il suo arrivo per far crollare le quote scudetto delle V Nere: secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint la favorita rimane sempre l’Olimpia Milano, data vincente @1,35, ma i bolognesi, guidati in panchina da Sasha Djordjevic hanno visto la loro quota scendere, in una sola notte, con la Virtus Bologna che passa da @6 a @3,50. Un cambiamento importante senza che Belinelli abbia ancora giocato un solo minuto sul parquet. L’esordio di Beli potrebbe avvenire domenica 6 dicembre contro la Dinamo Sassari mentre lo scontro diretto con l’Olimpia Milano, valido per la tredicesima giornata, è previsto durante le festività natalizie.