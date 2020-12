Scommesse Basket: 10a giornata di Lega A. Big match Virtus Bologna-Sassari con le V-Nere favorite. Derby lombardo tra Milano e Varese

La decima giornata della Serie A 2020-2021 di basket italiano inizia sabato 5 dicembre con l'anticipo Brescia-Fortitudo Bologna. Il resto delle partite sono in programma per domenica compreso il big match Virtus Bologna-Sassari.

10a giornata LBA, le sfide da non perdere

Si inizia sabato alle ore 20.00 con Brescia-Fortitudo Bologna, sfida tra due squadre in grande difficoltà anche se la Leonessa è favorita intorno @1.50 nonostante i lombardi abbiano allontanato coach Vincenzo Esposito in settimana e siano penultimi a quota quattro punti. Ultima però è proprio la Fortitudo con un solo successo in otto incontri disputati.

La giornata continuerà domenica con il big match Virtus Bologna-Dinamo Sassari. Le V-Nere, reduci da tre successi consecutivi e dalla roboante firma di Marco Belinelli, sono favorite @1.30 mentre i sardi quest'anno stanno faticando ad ingranare.

Virtus Roma-Trieste. Potrebbe essere all’ultimo incontro in Serie A 2020-2021 per Roma che non ha ancora pagato la rata FIP (ha tempo fino al 9 dicembre prima che la squadra venga esclusa dal campionato).

Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino. Venezia in emergenza arriva da due ampie sconfitte subite nel corso di questa settimana, in Eurocup, per mano di Bourg-En-Bresse.

Treviso-Pesaro. Non saranno i tempi della finale scudetto 1992 per queste due storiche realtà della pallacanestro italiana, ma Pesaro è la grande sorpresa di questa prima parte di stagione al 3° posto ed è reduce da 4 vittorie consecutive. Milano è comunque favorita con micro quota @1.12 per l'ennesima vittoria in campionato

Varese-Olimpia Milano. Derby lombardo, a Varese arriva l'Olimpia, capolista imbattuta, reduce da un doppio appuntamento agrodolce in Eurolega in settimana.

Brindisi-Cantù. L'Happy Casa Brindisi attualmente vanta un sensazionale record di otto vittorie e una sola sconfitta, sfida Cantù che invece arriva dalla vittoria su Roma, ma prima ne aveva perse 3 di fila. Brindisi. Favorita @1.30 per un altra vittoria e per continuare a mettere incredibilmente pressione all'Olimpia in cima alla classifica.

Reggio Emilia-Cremona. Anche qui gli emiliani sono nettamente favoriti @1.30 dopo il largo successo contro Treviso mentre Cremona rientra dopo essersi finalmente lasciata alle spalle l’incubo Covid.