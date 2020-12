Scommesse Basket: 11a giornata di Lega A. Dopo Barcellona un altro big match per l'Olimpia. Milano-Brindisi è 1° contro 2°, ma i pugliesi sono sfavoriti @3.70

Settimana caotica per il Basket italiano. Prima l'esonero poi rientrato dell'allenatore della Vitus, poi la conferma di Roma esclusa dal campionato, ma ora la parola torna al campo col big match Olimpia Milano-Brindisi.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

11a giornata LBA, le sfide da non perdere

Ad aprire la giornata l'anticipo del sabato: Pesaro-Fortitudo Bologna, un grande classico del nostro campionato anche se i bolognesi, sempre più ultimi nella graduatoria, non vincono da ormai due mesi. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta contro Treviso, che ha messo fine a una striscia di tre successi consecutivi. Pesaro è favorita @1.41.

Domenica alle 16.00 si comincerà con Sassari-Treviso. I sardi arrivano a questa sfida dopo il bel successo contro la Virtus Bologna, ma Treviso ha conquistato tre delle ultime quattro partite disputate. Sassari si gioca @1.30.

Brescia-Reyer Venezia. I lombardi hanno perso sette dei primi dieci incontri disputati in campionato e sono praticamente già fuori dall’Eurocup. Anche i lagunari ormai non hanno più chance di passare il girone nella seconda competizione europea e stanno vivendo un periodo tremendamente difficile, infatti arrivano a questa sfida dopo aver perso in sette volte nelle ultime otto partite tanto che in questa partita Brescia è favorita @1.26.

Trieste-Virtus Bologna. Le V-Nere sono reduci dal successo in Eurocup, frutto di una clamorosa rimonta, contro il Monaco, arrivano all’Allianz Pallacanestro Trieste con i padroni di casa che sono finalmente usciti dall’incubo Covid.

Varese-Reggio Emilia. cola e compagni devono vendicare la bruttissima sconfitta subita nello scorso turno per mano di Milano, mentre Reggio Emilia deve rifarsi per aver perso malamente contro Cremona. Trento-Cantù. I lombardi arrivano da ben sei sconfitte consecutive e hanno assolutamente bisogno di vincere.

Ci siamo tenuti per ultimo il big match Olimpia Milano-Happy Casa Brindisi. I meneghini, dopo aver giocato a Barcellona il secondo incontro settimanale di Eurolega, in campionato hanno vinto tutte e dieci le sfide fin qui disputate. Non ha fatto molto peggio Brindisi, la quale ha conquistato nove partite giocate su dieci e l’unica sconfitta risale al 27 di settembre.

L’Happy Casa è forse anche più in forma di Milano e tra Serie A e Basketball Champions League è scesa in campo dodici volte da inizio ottobre a oggi e per undici volte vi è uscita vincintrice. Ci si aspetta, dunque, un duello di livello veramente altissimo ma i book sono tutti schierati su Milano @1.26 mentre la vittoria di Brindisi si gioca @3.70.