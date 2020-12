Scommesse Basket: 12a giornata di Lega A. Brindisi favorita nell'anticipo contro Pesaro. Nel big match Milano-Sassari quote a senso unico per l'Olimpia

Vediamo tutte le partite della 12a giornata della Lega A di Basket italiana. Anticipo con in campo la capolista a sorpresa in Brindisi-Pesaro. Il big match di domenica è Olimpia Milano-Dinamo Sassari.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

12a giornata LBA, big match Olimpia Milano-Dinamo Sassari

La giornata inizia con l'anticipo Brindisi-Pesaro con i pugliesi che stanno vivendo un momento magico, come dimostrano le nove vittorie consecutive (tra cui l’ultima al Mediolanum Forum contro Milano) che l’hanno condotta in vetta alla classifica; Pesaro, reduce da due sconfitte di fila, proverà a interrompere l’incantesimo brindisino ma le quote sono tutte per i padroni di casa @1.20.

Domenica si inizia subito con il big match Olimpia Milano-Dinamo Sassari. La squadra di Ettore Messina ha subito il primo ko in campionato contro Brindisi, ma ha reagito alla grande con i due successi in terra turca in Eurolega e punterà a riprendere il cammino anche in Serie A; i sardi (con due partite da recuperare) hanno 10 punti e per questa trasferta sono dati oltre @4 di quota.

Treviso-Virtus Bologna. Le V Nere dopo la netta vittoria di Trieste, proveranno a dare continuità in questa trasferta contro Treviso che però in casa è pericolosa con un record di 4-1. Venezia-Varese. Una Reyer in grossa difficoltà ospiterà Varese quattro ko consecutivi ma anche gli ospiti hanno vinto solo 1 delle ultime 5 partite.

In Fortitudo Bologna-Cremona la Fortitudo ha l’obiettivo di abbandonare l’ultimo posto in classifica con record di 2-8 mentre Cremona è più tranquilla a 4-5 ma arriva dalla sconfitta a Treviso. Cantù-Brescia, derby lombardo con entrambe le squadre hanno vinto nell’ultimo turno e andranno a caccia del successo per rilanciarsi in classifica che al momento le vede 12° (Cantu con record di 3-7) e 11° (Brescia a 4-6).

Alle ore 20.45 saranno Trieste-Trento a chiudere la giornata dal Allianz Dome con l’Aquila che sta bene e proverà a consolidarsi nelle zone nobili, mentre Trieste arriva da cinque ko di fila e ha bisogno di una scossa.