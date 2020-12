Scommesse Basket: 13a giornata di Lega A. A Santo Stefano c'è Reggiana-Cantù. Domenica il resto delle partite col big match Virtus Bologna-Olimpia Milano

Un weekend post natalizio con la pallacanestro italiana e la 13a giornata di LBA al via a Santo Stefano con Reggiana-Cantù. Il resto delle partite si giocano domenica, compreso l'atteso big match Virtus Bologna-Olimpia Milano.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

13a giornata LBA, big match Virtus Bologna-Olimpia Milano

Si comincia il sabato sera con Reggio Emilia-Cantù con la Reggiana favorita @1.30 per la 4° vittoria nelle ultime 5 e per dare continuità al 4° posto mentre Cantù è 1-4 nelle ultime partite ed è scesa in 13° posizione.

Domenica a mezzogiorno Sassari-Brescia con la Leonessa più convincente dall’ingresso di Buscaglia in panchina. Nel pomeriggio si continua con Pesaro-Trieste. Padroni di casa senza Massenat, ma reduci dalla vittoria a Brindisi mentre Trieste ha perso 4 delle ultime 5.

Varese-Treviso vede due squadre storiche della pallacanestro italiana in affanno. Varese è penultima e ha perso 4 delle ultime 5, Treviso alterna una vittoria ad una sconfitta da 5 turni, ma in trasferta le Coe non vanno (1-4).

Fortitudo Bologna-Venezia è un test importante per le ambizioni della nuova Fortitudo di Luca Dalmonte che cerca di uscire da un avvio di stagione difficile, ma anche la Reyer è in ripresa con le ultime 2 vittorie e il periodo nero sembra alle spalle.

Cremona-Brindisi, con gli ospiti che arrivano dal ko interno a sorpresa contro Pesaro, e hanno perso il primato in classifica, ma potranno riprendere contro Cremona in crisi dopo 3 sconfitte.

Il piatto forte è ovviamente Virtus Bologna-Olimpia Milano alle ore 17.15 dal PalaDozza. Milano arriva dal passo falso interno in Eurolega contro il Baskonia ma in campionato è al 1° posto con record di 10-1. Le V-Nere sono ancora perfette in Eurocup e tra campionato e coppa hanno vinto 8 delle ultime 9 partite. In campionato Belinelli e compagni sono al 3° posto con record di 7-4 ma devono fatare il tabù PalaDozza visto che dopo la prima vittoria sono arrivate 4 sconfitte interne. Milano a sua volta sembra più incisiva in trasferta (almeno in Euroleague) ma la squadra di casa ha vinto 3 degli ultimi 4 precedenti tra Virtus e Olimpia.