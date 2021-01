Scommesse Basket: 14a giornata di Lega A. Derby veneto Treviso-Venezia. Casi di covid per Varese, a rischio la trasferta a Trieste

Torna il campionato di pallacanestro italiana, la LBA con la 14a giornata del 2 e 3 gennaio 2021. Il big match è il Derby veneto Treviso-Venezia.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

14a giornata LBA, big match Treviso-Venezia

La 14a giornata di LBA inizia sabato con Cantù-Fortitudo Bologna. La Fortitudo, dopo un inizio tragico, col cambio di guida tecnica pare rinata e in campionato ha conquistato gli ultimi tre match disputati. Una vittoria contro i lombardi (in quota sotto @1.70), i quali al momento hanno otto punti in classifica proprio come la Fortitudo, vorrebbe dire, per loro, uscire definitivamente dalle sabbie mobili.

Reggiana-Dinamo Sassari. Sassari autrice di una stagione particolarmente ondivaga e Reggio Emilia, sodalizio fin qui protagonista di un bel campionato, che ha vinto sei degli undici incontri disputati in questa Serie A ma che domenica si gioca sfavorita @2.30.

Treviso-Venezia è il big match. I trevigiani, pur tra alti e bassi, stanno sfornando un’annata fin qui decisamente positiva, mentre gli ultimi campioni d’Italia stanno faticando molto più del previsto e si trovano, al momento, fuori dalla zona playoff. La Reyer ha assolutamente bisogno di vincere questa partita, per rimettere a posto la classifica, ma, soprattutto, per non subire l’ennesima onta di una stagione che pare nata sotto una cattiva stella. Venezia è favorita @1.55.

Olimpia Milano-Pesaro. Pesaro che ha iniziato l’annata in modo decisamente inaspettato. I marchigiani, infatti, contro ogni pronostico, al momento, occupano il quinto posto nella graduatoria del campionato. I meneghini, ad ogni modo, sembrano un avversario troppo tosto per la ex Scavolini, la quale, già nella sfida con la Virtus Bologna, ha dimostrato di non avere molte armi a disposizione contro i top team della Serie A. Quota simbolica sotto @1.10 per la vittoria dell'Olimpia.

Trieste-Varese, sfida tra ultima e penultima in classifica, in dubbio per tante positività di covid del Varese. I book hanno tolto le quote e la partita potrebbe essere rinviata.

Brindisi-Trentino. Al momento i dolomitici si trovano in zona playoff, ma tra campionato e coppa hanno perso tre degli ultimi quattro incontri disputati e con questo stato di forma difficilmente potranno tenere testa ai pugliesi che però sono favoriti @1.30.

A chiudere la giornata un altro derby alle 20.45: Brescia-Cremona. Le due squadre, ad oggi, nella graduatoria, si trovano a quota 10 punti e quella che vincerà potrà riacciuffare il gruppone dei sodalizi che occupa la zona playoff. I book puntano sui padroni di casa @1.35.