Scommesse Basket: 15a giornata di Lega A. L'anticipo Trento-Virtus Bologna del 9 gennaio è anche il big match. Domenica Cremona ospita Milano

Sabato 9 gennaio 2021 inizia la 15a giornata del campionato di pallacanestro italiano, la LBA che ha nell'anticipo Trento-Virtus Bologna anche il match più interessante.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

15a giornata LBA, big match Trento-Virtus Bologna

L'anticipo Trento-Virtus Bologna è anche il match più interessante di questo turno. Le V-Nere sono in grande forma, nell’ultimo mese, tra Campionato ed Eurocup, hanno perso solo contro Milano e nell’ultimo turno della lega nostrana hanno battuto nettamente Pesaro. Trento, reduce da tre sconfitte consecutive, ma anche da un’ottima prestazione contro un sodalizio del rango di Brindisi, dovrà fare un’impresa per riuscire a superare il team del capoluogo dell’Emilia-Romagna, favorito sotto @1.40 anche in trasferta.

Cremona-Olimpia Milano. Sulla carta non c’è storia, ma Cremona sta bene, è reduce da due vittorie consecutive di cui una contro Brindisi, e i meneghini potrebbero arrivare un po’ stanchi all’incontro dato che oggi giocheranno in Eurolega contro il Real Madrid anche se la quota per la vittoria degli ospiti è simbolica @1.10 secondo i book.

Fortitudo Bologna-Trieste. La Fortitudo è ormai rinata e ha conquistato quattro delle ultime cinque sfide disputate in campionato. Anche Trieste è in ottima forma, come testimoniano i due successi negli ultimi due match a cui hanno preso parte, e la partita, dunque, si preannuncia quantomai combattuta. Le quote però sono tutte per Bologna sotto @1.40 per la vittoria.

Pesaro-Brescia. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte, ma quelle dei marchigiani hanno un peso decisamente differente, dato che sono arrivate contro Virtus Bologna e Olimpia Milano, le squadre più forti del campionato. Ad ogni modo, per entrambe è fondamentale vincere. Pesaro si gioca @1.65.

Sassari-Cantù. I sardi hanno conquistato le ultime tre sfide disputate in campionato, ma anche i lombardi, dopo un inizio molto complicato, stanno vivendo un periodo relativamente positivo, nel quale hanno trionfato in due degli ultimi quattro incontri ai quali hanno preso parte. Sassari si gioca sotto @1.20 per la vittoria interna.

Venezia-Reggio Emilia. Dopo un periodo difficile, i lagunari si sono rilanciati conquistato il derby contro Treviso, ma gli emiliani stanno bene e saranno un ostacolo decisamente ostico. I lagunari hanno però i favori delle quote @1.45.

E’ rimandato a data da stabilire, infine, l’incontro tra il fanalino di coda Varese e la seconda della classe Brindisi.