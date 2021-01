Scommesse Basket: 16a giornata di Lega A tutta in campo domenica 17 gennaio 2021. Big match Venezia-Brindisi

Domenica 17 gennaio 2021 inizia il girone di ritorno del campionato di pallacanestro italiana con la 16a giornata di LBA in campo tutta in un giorno. Il big match è Venezia-Brindisi, Milano ospita la Reggiana.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

16a giornata LBA, big match Venezia-Brindisi

Olimpia Milano-Reggiana. Si partirà alle 12.00 con la sfida del Mediolanum Forum tra la capolista Olimpia Milano e Reggio Emilia. I meneghini sono chiaramente i favoriti, a maggior ragione poiché reduci da tre roboanti successi consecutivi colti in Eurolega. Per gli emiliani, che hanno perso gli ultimi quattro incontri disputati, trionfare contro l’Armani sembra un’impresa decisamente impossibile e lo vediamo anche dalla quota ospite @7.50.

Cremona-Trieste. I giuliani sono in grandissima forma, non a caso hanno conquistato gli ultimi tre match a cui hanno preso parte. I lombardi, a loro volta, hanno fatto molto bene nelle ultime uscite e venti giorni fa hanno addirittura steso Brindisi. La Vanoli, però, è ferma da due settimane e questo potrebbe sfavorirla contro il sodalizio del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia anche se le quote favoriscono comunque Cremona @1.50.

Cantù-Virtus Bologna. Le V Nere, pochi giorni fa, hanno battuto nettamente una squadra di rango quale l’Olimpia Lubiana, in EuroCup, e sono decisamente favorite contro una Cantù che non si impone in una partita dal 26 di dicembre. Bologna si gioca @1.20 in questa trasferta.

🏀DOVE TROVO LE FREE PICK DI BASKET?

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Venezia-Brindisi. Big match tra la seconda della classe, Brindisi, e la Reyer Venezia. Una sfida che si prospetta combattuta dato che i pugliesi, nell’ultimo mese, sono sembrati un filo in calo di condizione, mentre i lagunari, nelle ultime due settimane, hanno dato i primi segnali di crescita (ma saranno senza Isaac Fotu). Le quote sono tutte per Brindisi @1.52.

Sassari-Pesaro. Gli isolani, dopo un inizio altalenante, hanno conquistato gli ultimi quattro incontri disputati in campionato e possono essere considerati una delle squadre più in forma del momento. I marchigiani, però, stanno facendo una stagione sorprendente e, di recente, hanno messo in grossa difficoltà Milano e battuto nettamente Brescia. I sardi si giocano @1.35.

Trento-Treviso a chiudere questa domenica di pallacanestro. Una partita sulla carta equilibrata, con i dolomitici che devono riscattare l’amara umiliazione subita sul campo del Partizan in EuroCup e i veneti che vogliono tornare al successo dopo il primo vero periodo complicato della loro annata. Trento è favorita @1.40. E’ stato rimandato a data da destinarsi il derby lombardo tra Brescia e Varese.