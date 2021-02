Scommesse Basket: 20a giornata di Lega A, Dinamo Sassari-Venezia il big match da non perdere. Impegno facile dell'Olimpia contro la Fortitudo

Dopo tre settimane di stop tra impegni delle nazionali e Final Eight di Coppa Italia, torna la Serie A di basket con la 20a giornata di stagione regolare.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

20a giornata LBA, big match Sassari-Venezia

Si comincia sabato alle 19:30, con Virtus Bologna-Varese. Netta la differenza di valori, come diversi sono gli obiettivi delle due contendenti: le Vu Nere vogliono tenere il passo di Venezia, Brindisi e Sassari, mentre i varesini sono alla disperata ricerca di punti per risollevarsi dall’ultima posizione (in coabitazione con Cantù). Buon momento per i bolognesi, che hanno inanellato 4 successi nelle ultime 5 in campionato, mentre i biancorossi hanno incrinato con 2 ko contro dirette concorrenti (Brescia e Fortitudo) quanto di buono fatto contro Cremona e Brindisi.

Sassari-Venezia è una della sfide più accese degli ultimi anni, con le due squadre che hanno animato incontri storici per il basket italiano, come la finale Scudetto del 2019 (vinta dalla Reyer) e quella della Supercoppa Italiana dello stesso anno (vinta dalla Dinamo). Entrambe sono in un momento più che positivo: 7 i successi consecutivi in Serie A per Sassari, 6 quelli di Venezia.

Brindisi-Trieste. Trieste 7a a 18 punti, è un’avversaria alla portata, ma gli uomini di Dalmasson hanno i numeri per tentare il colpaccio e riavvicinare il treno delle prime. Discontinuo il cammino dei pugliesi nel 2021, in cui hanno portato a casa 3 successi e 2 sconfitte; più ricco il bottino di Trieste che, disputando 2 partite in più, si attesta a 5 successi e 2 sconfitte.

Olimpia Milano-Fortitudo Bologna. L’impegno più ostico, per certi versi ai limiti dell’impossibile, è quello della Fortitudo Bologna, accoppiata proprio a Milano. Impietoso il confronto dei rispettivi cammini: 2 sole sconfitte per la squadra di Ettore Messina (contro Brindisi e Trieste), mentre sono 10 quelle di una Effe che è comunque in netta risalita, con 5 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 7.

Cremona-Trento è uno scontro diretto: entrambe a quota 12, ad appena +2 in più della coppia di fondo Cantù-Varese, si giocano 2 punti fondamentali per staccare la zona calda. Cremona non vince da inizio anno (era il 3 gennaio quando si impose su Brescia) e da allora sono giunti 5 ko in serie. Addirittura peggiore lo score di Trento, a cui il cambio di guida tecnica non sembra avere impresso una svolta: l’Aquila perde da 7 gare consecutive.

Cantù-Treviso. Nel guado di metà classifica insieme a Brescia: i 16 punti portati a casa fino ad ora pongono i veneti quasi all’esatta metà tra il secondo posto (lontano 8 punti) e l’ultimo (distante 6 punti). Cantù ha vinto una sola partita delle ultime 6 (ottenendo però 2 punti pesantissimi contro Varese), mentre Treviso ha 2 successi e 2 sconfitte nelle ultime 4.

Chiude il palinsesto Brescia-Reggio Emilia: la Leonessa si trova in 8ª posizione a quota 16, nella zona playoff che resta il sogno degli emiliani (che inseguono a 14).

Basket Serie A, il programma della 20ª giornata

Sabato 27 febbraio

Virtus Bologna-Varese, ore 19:30

Dinamo Sassari-Venezia, ore 20:00

Brindisi-Trieste, ore 20:30

Domenica 28 febbraio

Cremona-Trento, ore 12:00

Olimpia Milano-Fortitudo Bologna, ore 17:00

Cantù-Treviso, ore 18:30

Brescia-Reggio Emilia, ore 20:45