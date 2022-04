Pronostici LBA 28a giornata, il campionato di pallacanestro italiana inizia venerdì con l’anticipo Virtus Bologna-Tortona. Si continua nel weekend fino al posticipo serale di domenica, Basket Napoli-Sassari. Vediamo analisi e pronostici sulla Lega A Basket.

Pronostici LBA 28a giornata: l’anticipo Virtus Bologna-Tortona

La 28° giornata della Lega A di Basket inizia venerdì sera. Riflettori accesi sulla Virtus Segafredo Arena per il match tra le V Nere e la Bertram Derthona Tortona. Gli emiliani sono ad un passo dalla certezza del 1° posto, dopo aver conquistato l’aritmetica qualificazione ai playoff ormai da diverse settimane.

Ovviamente, Scariolo e i suoi non dovranno sottovalutare la formazione di coach Ramondino, che viene da 3 vittorie consecutive e che in questa stagione ha già battuto 2 volte la Virtus: nel match di andata in campionato e nella semifinale di Coppa Italia.

Pronostici LBA 28a giornata: le partite di sabato

UNAHOTELS Reggio Emilia-Olimpia Milano, con Milano reduce dalla doppia sfida di Eurolega (una vittoria e una sconfitta contro l’Efes) e che potrebbe avere il fiato corto visto che il roster di Ettore Messina è falcidiato dalle assenze. Gli emiliani, che sono ottavi ma con soli 2 punti in più di Pesaro. In palio ci sono punti pesanti e gli uomini di Attilio Caja proveranno ad approfittare delle difficoltà di Milano per piazzare la zampata playoff, anche se l’ultima vittoria contro Milano risale al dicembre 2016 (da allora 11 sconfitte considerando tutte le competizioni).

Dolomiti Energia Trentino-Carpegna Prosciutto Pesaro, altra gara fondamentale per gli obiettivi delle rispettive squadre impegnate tra playoff e salvezza. I padroni di casa inseguono la top 8, mentre gli ospiti cercano la salvezza matematica dopo aver vinto solo 2 volte negli ultimi 5 match di campionato. All’andata, nona vittoria di Trento negli ultimi 10 precedenti contro Pesaro.

Pronostici LBA 28a giornata: le sfide in programma domenica

Vanoli Cremona-Germani Brescia, un derby lombardo che i padroni di casa affronteranno dopo aver avuto la matematica certezza della retrocessione in seguito alle ultime 4 sconfitte di fila. Per Magro e i suoi, ormai sicuri del 3° posto, sarà comunque una gara importante per mantenere il ritmo in vista della fase finale della stagione.

Openjobmetis Varese-Fortitudo Kigili Bologna, rispettivamente undicesima e quindicesima della classifica. I padroni di casa vengono da 3 sconfitte di fila (4 negli ultimi 5 turni) e devono vincere per esorcizzare lo spettro della zona retrocessione. Gli ospiti, dopo la vittoria contro Trento, credono ancora di poter mantenere la categoria e proveranno a bissare il successo ottenuto all’andata, il 3° negli ultimi 5 precedenti.

L’Happy Casa Brindisi è precipitata nella zona bassa della graduatoria con 5 sconfitte di fila, mentre l’Allianz Trieste si è portata al 7° posto grazie a 3 successi consecutivi. All’andata, vittoria dei friulani, che hanno interrotto una serie negativa di ben 9 turni contro Brindisi.

Le ultime partite della domenica

Umana Reyer Venezia-Nutribullet Treviso, con i padroni di casa che vengono da 5 vittorie di fila e hanno intenzione di blindare il 5° posto, puntando magari al 4°. Gli ospiti, dal canto loro, dopo aver vinto 2 volte negli ultimi 3 match, sono tornati in corsa per i playoff e vogliono giocarsi le loro chance fino in fondo. All’andata, vittoria per Treviso, che si è aggiudicata 2 degli ultimi 6 derby, 4 in totale su 9 gare ufficiali.

Alle 20:45 il turno si chiude con GeVi Napoli-Banco di Sardegna Sassari. I partenopei sono reduci da 3 ko consecutivi che li hanno fatti precipitare al terzultimo posto con 30 punti e il rischio di finire nella zona caldissima della graduatoria. I sardi, invece, hanno perso 2 volte negli ultimi 3 match e devono difendere con le unghie e con i denti il 6° posto. All’andata l’unico precedente con Napoli vincitore a Sassari con il punteggio di 75-74.

Quote pallacanestro italiana: testa a testa Virtus-Olimpia

Su SNAI è testa a testa tra Virtus Bologna e Olimpia Milano date alla pari per la vittoria della Serie A di Basket dopo gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost.

Serie A 2021/22

Virtus Bologna 2,00

Milano 2,00

Brescia 15

Venezia 25

Tortona 33

Sassari 33

Trieste 50

Reggio Emilia 50

Pesaro 66

Trento 66

Varese 66

Brindisi 66

Treviso 75

Napoli 100

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.