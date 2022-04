Pronostici LBA 29a giornata, si torna in campo col campionato di pallacanestro italiano, la Lega Basket Serie A dove torna l’Olimpia Milano dopo la delusione dell’eliminazione in Euroleague per mano dell’Efes.

Pronostici LBA 29a giornata: anticipo Treviso-Virtus

Il programma del weekend si apre con l’anticipo tra Nutribullet Treviso-Virtus Segafredo Bologna, entrambe con una gara ancora da recuperare. I campioni d’Italia sono virtualmente sicuri del primo posto, mentre Treviso ha tre partite per blindare la salvezza.

I padroni di casa punteranno sul fatto che le V Nere dovranno affrontare il Valencia nella semifinale di Eurocup e sicuramente Scariolo farà delle rotazioni: sicuro assente Alibegovic, dovrebbe rifiatare Cordinier, mentre Pajola sarà regolarmente in campo. All’andata, settima vittoria su altrettanti precedenti per Bologna contro Treviso dal ritorno nel massimo campionato italiano.

Pronostici LBA 29a giornata: l’Olimpia torna in campionato

Domenica il programma si apre con l’Olimpia Milano che ospita l’Happy Casa Brindisi alle 17:30. In caso di vittoria della Virtus, per le “scarpette rosse” il primo posto sarebbe impossibile da raggiungere, ma c’è ancora da blindare aritmeticamente il 2° posto dopo le ultime 3 vittorie consecutive.

Brindisi, dal canto suo, dopo la vittoria su Trieste può ancora qualificarsi per i playoff, ragion per cui si prospetta una gara agonisticamente interessante. All’andata, seconda vittoria di fila per l’AX Armani, che aveva però perso entrambi i due precedenti con i pugliesi.

Pronostici LBA 29a giornata: le partite di domenica sera

Il resto del turno si gioca in contemporanea alle 20:45 con la terza forza del campionato, la Germani Brescia, ad ospitare la Openjobmetis Varese. I padroni di casa sono sicuri del terzo posto, per cui potrebbero avere la testa già alla seconda fase della stagione, mentre Varese con 24 punti può ancora agguantare i playoff, anche se negli ultimi 4 turni ha vinto solo una volta. All’andata, il derby lombardo è stato vinto proprio da Varese, che ha conquistato il 4° successo negli ultimi 10 precedenti.

Molto interessante anche la sfida Carpegna Prosciutto Pesaro-Umana Reyer Venezia, due delle formazioni più in forma del campionato. I padroni di casa hanno vinto 4 volte nelle ultime 5 uscite, mentre i lagunari, nello stesso parziale, hanno vinto tutti i match. I punti in palio sono pesanti per entrambe, visto che Venezia deve difendere il 4° posto, mentre i marchigiani attualmente occupano la nona posizione, ma sono convinti di poter sopravanzare una tra Trieste o Reggio Emilia. All’andata, terzo successo di fila per Venezia, che vanta uno score di 8 vittorie negli ultimi 10 precedenti.

Non possono sbagliare Bertram Derthona Tortona-Allianz Trieste, attualmente quinta e ottava forza della regular season. È un vero e proprio scontro playoff, perché in caso di vittoria i padroni di casa saranno sicuri della partecipazione alla seconda fase, mentre gli ospiti devono difendere con i denti la loro piazza. Entrambi i team vengono da una sconfitta giunta dopo 3 vittorie di fila. All’andata, vittoria di Trieste, ma Tortona ha eliminato i friulani ai quarti di finale di Coppa Italia ad inizio 2022.

Dolomiti Energia Trentino-Unahotels Reggio Emilia sono reduci entrambe da quattro sconfitte negli ultimi 5 incontri, ragion per cui punteranno ad una vittoria seppur per motivi diametralmente opposti. Gli emiliani devono difendere i playoff, mentre i trentini con un successo sarebbero sicuramente salvi. A proposito di salvezza, la Vanoli Cremona già retrocessa (7 vittorie totali in stagione, di cui una proprio all’andata contro i sardi) dovrebbe lasciare il passo al Banco di Sardegna Sassari (3 successi negli ultimi 5 match), ad un passo dai playoff aritmetici.

Chiude il programma quello che è un vero e proprio scontro salvezza tra penultima e terzultima in classifica, ovvero Fortitudo Bologna-GeVi Napoli. All’andata, vittoria degli emiliani, che hanno ottenuto 5 successi negli ultimi 6 precedenti.

Quote Antepost sulla pallacanestro italiana

Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,90

Milano 2,00

Brescia 15

Venezia 25

Sassari 33

Tortona 40

Reggio Emilia 50

Trieste 50

Pesaro 66

Brindisi 150

Treviso 250

Varese 250