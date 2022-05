Pronostici LBA 30a giornata, ultimo turno della regular season per quanto riguarda il campionato italiano di pallacanestro. Vediamo le sfide per gli ultimi verdetti di Basket Serie A con quote, statistiche, analisi, precedenti e consigli per le scommesse.

Pronostici LBA 30a giornata: le prime partite in programma, si inizia con Cremona-Trento

Domenica il programma si apre con l’anticipo delle 19:30 tra Vanoli Cremona-Dolomiti Energia Trentino, due formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. I lombardi sono ultimi e retrocessi ormai da diverse settimane, mentre Trento è salvo con 22 punti, nonostante le ultime 4 sconfitte consecutive.

Retrocessa dopo il turno precedente anche la Fortitudo Bologna, che sarà di scena in casa della UNAHOTELS Reggio Emilia, ormai sicura di proseguire nella post-season. All’andata, terzo successo di fila per la Reggiana (6-1 nelle ultime 7 contro la Fortitudo).

Secondo impegno nel giro di tre giorni per il Banco di Sardegna Sassari, che farà visita ad una Openjobmetis Varese (4 sconfitte e una sola vittoria negli ultimi 5 turni) ormai senza obiettivi. All’andata, vittoria per i sardi, che negli ultimi 7 precedenti contro Varese hanno vinto 6 volte.

Salvatasi grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro la Fortitudo, la GeVi Napoli ospita Pesaro. Gli ospiti, per essere sicuri di mantenere l’ottavo posto, dovrebbero vincere in Campania quindi la motivazione è tutta per Pesaro che vuole inoltre riscattare la sconfitta rimediata all’andata nel fortino amico, dopo che i tre precedenti si erano sempre conclusi con un loro successo.

Pronostici LBA 30a giornata: Olimpia in campo a Venezia, la Virtus ospita Brescia

Dopo aver vinto il recupero contro l’Olimpia Milano, la Nutribullet Treviso Basket si gioca le rinnovate speranze di playoff in casa dell’Allianz Trieste, che ha due punti in più in classifica, ma che ha perso le ultime due gare. Sarà una sfida da dentro o fuori e che dipenderà ovviamente anche dal risultato del match di Napoli, ma entrambe le compagini proveranno fino all’ultimo ad ottenere il massimo obiettivo. Nel match di andata, vittoria esterna dei friulani, che hanno battuto i veneti 4 volte negli ultimi 6 precedenti.

Sfida a distanza per il quarto posto attualmente detenuto dalla Umana Reyer Venezia. I lagunari ospitano un’Olimpia Milano ormai sicura del secondo posto. Nonostante le ultime 4 vittorie di fila dei milanesi contro Venezia, la sfida si preannuncia più equilibrata che mai, viste le difficoltà degli uomini di Ettore Messina.

Proverà ad approfittare di un eventuale passo falso dei Lagunari la Bertram Derthona Tortona, che fa visita alla Happy Casa Brindisi e in caso di arrivo a pari punti scalerebbe una posizione prendendosi la quarta piazza.

Chiude il programma il match tra prima e terza forza, ovvero Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, che hanno chiuso la stagione regolare con un rendimento lineare. Negli 8 precedenti di LBA, 5 vittorie per gli emiliani e 3 per i lombardi, che hanno perso la gara di andata, ma sono usciti vincitori dall’ultima trasferta a Bologna nel gennaio del 2021.

Quote Antepost Basket Serie A

Vincente Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,85

Milano 2,00

Brescia 15

Venezia 25

Sassari 33

Tortona 40

Reggio Emilia 50

Trieste 50

Pesaro 75

Treviso 150

