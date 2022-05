Pronostici Playoffs LBA 2022, inizia la post-season del campionato di pallacanestro italiana. Vediamo il programma completo dai quarti alla finale, le quote, le statistiche e gli spunti per le scommesse sulla Serie A di Basket.

Pronostici Playoffs LBA 2022: programma completo della post-season

I playoff della Serie A Basket scattano già questo fine settimana con le gare-1 dei quarti di finale in programma tra domenica 15 e lunedì 16 maggio. Gara-2 si disputerà tra martedì 17 e mercoledì 18, mentre gara-3 è prevista tra giovedì 19 e venerdì 20. Ci sarà poi l’eventuale gara-4 sabato 21 e domenica 22, con gara-5 (se necessaria) tra lunedì 23 e martedì 24 maggio. Le prime due partite si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate al termine della stagione regolare, proseguendo poi sul campo delle peggio classificate per gara 3 ed eventuale gara 4. Per gara-5, se necessario, si ritornerà sul campo delle prime due sfide.

Le semifinali (anche queste al meglio delle 5 partite, con le prime 2 sul campo della squadra meglio classificata) inizieranno con gara-1 venerdì 27 e sabato 28 maggio, a cui seguirà gara-2 tra domenica 29 e lunedì 30. Gara-3 è in programma tra martedì 31 maggio e mercoledì 1° giugno, con l’eventuale gara-4 giovedì 2 e venerdì 3 giugno. Nel caso si dovesse andare a gara-5, questa sarà disputata tra sabato 4 e domenica 5 giugno.

La Finale Scudetto (prevista al meglio delle 7 partite), inizierà mercoledì 8 giugno, con gara-2 fissata venerdì 10 giugno e gara-3 domenica 12. Gara-4 è in programma martedì 14, mentre l’eventuale gara 5 giovedì 16. Un’altra eventuale gara (la sesta) è prevista per sabato 18, con gara-7 lunedì 20 giugno. Le prime 2 partite sono previste sul campo della squadra meglio classificata e le due successive su quello della peggio classificata, proseguendo poi con alternanza di campo nelle partite successive.

Pronostici Playoffs LBA 2022: per lo scudetto è testa a testa Bologna-Milano

Forte del primo posto conquistato nella Regular Season e della vittoria nella passata stagione la Virtus Bologna è davanti a tutti sulla lavagna scommesse antepost di Betaland e il successo nei playoff, dopo la EuroCup, vale quota @1,85, con l’Olimpia Milano che @2,30 è la vera antagonista, a caccia peraltro della 29esima vittoria da piazzare in bacheca.

Le Vu nere e l’Armani nei pronostici della vigilia sono le due squadre da battere, visto che in quota tutte le altre sono parecchio staccate. In quota @12,00 c’è Brescia, poi quote ancora più ghiotte per Venezia @25,00, Sassari @33,00, Tortona @50,00, Reggio Emilia @100 e Pesaro @150,00.

Bologna – Milano è la finale più probabile a quota @1,60. Chi passerà invece in semifinale? Milano e Virtus Bologna non dovrebbero avere problemi a superare la serie rispettivamente contro Reggio Emilia e Pesaro, visto che entrambe sono proposte a quota @1,05. Tutto più in bilico tra Brescia (@1,65) e Sassari (@2,25) e soprattutto tra Tortona (@2,00) e Venezia (@1,75).

Tutte le quote sulla Pallacanestro italiana

Scudetto Basket Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,85

Milano 2,10

Brescia 15

Venezia 20

Tortona 25

Sassari 33

Reggio Emilia 40

Pesaro 50

Passaggio del Turno Quarti Playoff Serie A 2021/22

Brescia – Sassari 1,55 2,30

Milano – Reggio Emilia 1,05 8,00

Tortona – Venezia 2,00 1,72

Virtus Bologna – Pesaro 1,05 8,00

