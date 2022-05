Pronostici Playoffs LBA gare 2 dei primi turni di post-season della pallacanestro italiana. Andiamo a vedere i risultati delle prime sfide, le analisi di gara 2, gli aggiornamenti delle quote e i consigli per le scommesse sulla Serie A di Basket.

Pronostici Playoffs LBA gare 2: le partite di martedì

Il programma di gara-2 dei quarti di fila dei Playoffs Serie A Basket, prende il via martedì alle ore 17:00 con Tortona-Venezia. I piemontesi, rivelazione di questa stagione (sono arrivati anche in finale di Coppa Italia), dovranno vincere per continuare a sperare dopo il 66-77 di gara 1 contro i lagunari. Sarà la quarta sfida in assoluto tra i due team e il bilancio è di 2-1 in favore di Venezia. Gara-3 si giocherà poi giovedì 19 maggio alle 20:00.

Alle 20:30 Virtus Bologna-Pesaro. Le V Nere di Scariolo partono favorite contro Pesaro dopo l’82-67 di gara 1 alla Segafredo Arena, anche se non potranno contare sull’infortunato Tornike Shengelia. I campioni d’Italia, dopo la vittoria dell’Eurocup, punteranno a mantenere di nuovo il fattore campo. Quella di gara-1 è stata l’ottava vittoria consecutiva degli emiliani ai danni dei marchigiani.

Cercherà il 2-0 nella serie anche l’Olimpia Milano, che al Forum di Assago ospiterà la Reggiana dopo il 91-82 di gara 1. Dopo le delusioni di Superlega i milanesi vogliono rifarsi nel campionato interno, in una stagione in cui hanno già portato a casa la Coppa Italia. In stagione l’AX Armani ha già battuto gli emiliani 3 volte su 3, allungando la striscia a 12 vittorie consecutive in campionato (13 considerando anche la Coppa Italia) su Reggio Emilia.

3

Pronostici Playoffs LBA gare 2: le partite di mercoledì

Una sola partita al mercoledì alle 20:30, quando Brescia cercherà il bis contro Sassari. Se i lombardi manterranno il fattore campo anche in gara-2, andrebbero a giocarsi il match point in trasferta.

Quella di lunedì è stata la terza vittoria di fila per Brescia contro Sassari, dopo ben 5 successi dei sardi. Gara 1 ci ha regalato una sfida a punteggio molto alto, conclusa 104-97 per Brescia. Anche nella sfida di campionato giocata a Brescia assistemmo a 183 punti totali. Oggi la linea O/U si gioca a 167,5 e noi consigliamo OVER.

Tutte le quote sul campionato di basket italiano

Quote Testa a Testa

Tortona – Venezia 1,77 2,00

Virtus Bologna – Pesaro 1,13 5,50

Milano – Reggio Emilia 1,14 5,25

Brescia – Sassari 1,40 2,75

Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,85

Milano 2,10

Venezia 13

Brescia 15

Sassari 33

Tortona 40

Reggio Emilia 75

Pesaro 75

Passagio del Turno Quarti Playoff Serie A 2021/22

Brescia – Sassari 1,30 3,25

Milano – Reggio Emilia 1,02 10

Tortona – Venezia 4,75 1,15

Virtus Bologna – Pesaro 1,02 10

