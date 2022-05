Pronostici Playoffs LBA semifinali, siamo arrivati alle semifinali dei Playoffs di Basket Serie A che saranno Olimpia Milano-Dinamo Sassari e Virtus Bologna-Tortona.

Pronostici Playoffs LBA semifinali: Olimpia Milano-Dinamo Sassari

A sorpresa Sassari si qualifica per la semifinale contro l’Olimpia Milano, con la squadra sarda, che nella stagione regolare aveva chiuso al 6° posto, che ha battuto una Germani Brescia protagonista di un campionato chiuso al 3° posto.

L’Olimpia invece non ha avuto problemi a sbarazzarsi in 3 partite di Reggio Emilia, e i meneghini partono favoriti anche in questo turno. Anche le semifinali si disputeranno al meglio delle 5 partite, mentre la finalissima infine si disputerà, in stile NBA, al meglio delle 7 partite. Il calendario sarà stilato nelle prossime ore dalla LBA.

Pronostici Playoffs LBA semifinali: Virtus Bologna-Tortona

La grande sorpresa del primo turno è stata però Tortona capace di eliminare la Reyer Venezia e di regalarsi il sogno della semifinale con la Virtus Bologna campione in carica, che ha chiuso la stagione regolare al primo posto.

È la quinta volta nella storia del massimo campionato di basket italiano che una neopromossa si qualifica per le semifinali playoff (Pallacanestro Reggina).

Tutte le quote sulla Serie A di Pallacanestro italiana

Vincente Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,85

Milano 2,10

Sassari 10

Tortona 18

Passaggio del Turno Semifinali Playoff Serie A 2021/22

Milano – Sassari 1,18 4,50

Virtus Bologna – Tortona 1,12 5,50

