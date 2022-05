Pronostici Playoffs LBA 27-28 Maggio, venerdì si torna in campo con Virtus Bologna-Tortona, gara 1 della prima semifinale del campionato di pallacanestro italiana. Il giorno dopo toccherà a Olimpia Milano-Dinamo Sassari.

Pronostici Playoffs LBA 27-28 Maggio: Virtus Bologna-Bertram Dertona Tortona

Venerdì 27 maggio alle 20:45 prendono il via le semifinali di LBA con gara-1 tra Virtus Bologna-Bertram Dertona Tortona. Il pronostico pende nettamente dalla parte dei campioni d’Italia in carica ma attenzione alla squadra di Ramondino, vera e propria rivelazione di questa stagione in cui da neopromossa ha prima ottenuto il 4° posto nella prima fase di stagione e poi ai quarti di finale ha eliminato Brescia che partiva con i favori del pronostico (è la quinta volta nella storia del massimo campionato italiano di basket, che una neopromossa si spinge fino alle semifinali playoff).

Coach Scariolo conta di recuperare Teodosic e Shengelia per le semifinali, in modo da avere il roster migliore a disposizione e mettere subito in discesa la serie che vedrà Bologna giocare le prime 2 in casa. In questa stagione, le due formazioni si sono incrociate già 4 volte e Tortona è riuscita a battere in due occasioni le V Nere: all’andata in campionato, in Piemonte, dopo la sconfitta ai quarti di Supercoppa e in semifinale di Coppa Italia.

Pronostici Playoffs LBA 27-28 Maggio: Olimpia Milano-Dinamo Sassari

Sabato toccherà a Olimpia Milano-Dinamo Sassari che si sfidano per la 5° volta negli ultimi 12 anni ai playoff della Lega A di Basket (la quarta in semifinale). In totale, Olimpia e Dinamo si sono affrontate in 20 gare dei playoff e il bilancio è in perfetta parità con 10 vittorie a testa. A questo bilancio vanno però aggiunte una finale di Supercoppa, due finali di Coppa Italia e un quarto di finale di Coppa Italia giocato a Pesaro a febbraio. I precedenti stagionali sono 3 con due vittorie dell’Olimpia e una di Sassari.

Ai quarti la Dinamo ha battuto la Germani Brescia, che nella regular season aveva chiuso al 3° posto, con il punteggio di 3-1 e ribaltando il fattore campo. La squadra allenata da coach Bucchi è un team a trazione offensiva, seconda nella stagione regolare con 86.0 di media punti per gara e prima nel tiro da tre con 38.1%. Nei playoff, Sassari è salita a 96.0 punti per gara, scendendo però al 35% quanto a tiri da tre. Dall’altra parte, però, ci sarà una delle migliori difese, quella di Ettore Messina.

Calendario completo semifinali LBA

Le semifinali playoff 2022 di LBA saranno trasmesse integralmente da Discovery +, ma alcune gare saranno visibili anche su Eurosport e Rai Sport. Di seguito il calendario completo da gara 2 a 5.

Gara-2:

29.05. 20:45 Virtus Bologna-Tortona

30.05. 20:45 Olimpia Milano-Sassari

Gara 3: 31 maggio e 1 giugno

Eventuale gara 4: 2 e 3 giugno

Eventuale gara 5: 4 e 5 giugno

Tutte le quote sul campionato di pallacanestro italiana

Vincente Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,85

Milano 2,10

Sassari 10

Tortona 18

Passaggio del Turno Semifinali Playoff Serie A 2021/22

Milano – Sassari 1,18 4,50

Virtus Bologna – Tortona 1,12 5,50

