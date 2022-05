Pronostici Playoffs LBA 29-30 Maggio 2022, gara 2 delle semifinali del campionato di pallacanestro italiana in campo tra domenica e lunedì con Virtus Bologna-Tortona e Olimpia Milano-Dinamo Sassari.

Pronostici Playoffs LBA 29-30 Maggio 2022: Virtus Bologna-Tortona

I campioni d’Italia della Virtus Bologna si sono portati sull’1-0 nella serie battendo la Bertram Derthona Tortona con il punteggio di 77-73. Alla Segafredo Arena, però, è andata in scena una sfida tutt’altro che scontata, con gli emiliani che sono andati vicinissimi alla sconfitta, ma hanno trovato in Marco Belinelli (19 punti in 10 minuti) un vero e proprio trascinatore nell’ultimo quarto,letteralmente un thriller.

Tortona che manca il canestro del +8 e Belinelli ad ingaggiare una sorta di uno contro tutti, mettendo a segno 13 punti nel quarto parziale. A 48 secondi dalla fine arriva la tripla del sorpasso per la Virtus ed è una sorta di gancio destro da parte dell’ex NBA al volto di Tortona, che non riesce più a reagire. Miglior marcatore ed MVP della gara ovviamente Belinelli (25 punti totali), mentre a Tortona non basta un ottimo Sanders, che chiude con un bottino personale di 16 punti.

Pronostici Playoffs LBA 29-30 Maggio 2022: Olimpia Milano-Dinamo Sassari

Gara 1 è andata alla formazione allenata da Ettore Messina, che al Forum di Assago si è imposta con il punteggio di 88-71. L’Olimpia Milano ritrova Melli. “Abbiamo giocato una buona partita, ci siamo passati la palla, abbiamo difeso, abbiamo giocato ad un ritmo anche più alto di quello cui siamo abituati per cui sono molto contento, ma è gara-1 e adesso dobbiamo prepararci per la prossima”, le parole di Ettore Messina

“Niente che non mi aspettassi, la verità. Ho le idee chiare su cosa dobbiamo fare, se basterà non lo so perché sappiamo di avere davanti Milano con tutto il suo potenziale”, ammette Piero Bucchi, già proiettato sul secondo match della serie. Gara-2.

Tutte le quote sulla Serie A di Basket

Quote Testa a Testa

Virtus Bologna – Tortona 1,16 4,75

Milano – Sassari 1,16 4,75

Vincente Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,80

Milano 2,10

Sassari 15

Tortona 33

Passaggio del Turno Semifinali Playoff Serie A 2021/22

Milano – Sassari 1,07 7,50

Virtus Bologna – Tortona 1,07 7,50

