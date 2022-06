Pronostici Playoffs LBA Finale Virtus-Olimpia, rispettati i pronostici e le attese, saranno le squadre di Bologna e Milano, le migliori anche in regular season, ad affrontarsi nuovamente per il titolo del campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A.

Pronostici Playoffs LBA Finale Virtus-Olimpia: si ripete la sfida sull’asse Bologna-Milano

Anche quest’anno la Finale Scudetto vedrà di fronte Virtus Bologna-Olimpia Milano. Lo scorso anno il titolo è andato alle V Nere, anche se rispetto ad allora sono cambiati diversi interpreti. Innanzitutto, sulla panchina degli emiliani non c’è più Djordjevic ma Scariolo, così come Pippo Ricci ha cambiato sponda passando dalla Virtus a Milano. Tra gli altri ex di questa finalissima, possiamo annoverare anche Daniel Hackett, che ha fatto la strada inversa a stagione in corso, ma dopo aver lasciato Milano 7 anni fa.

In attesa che le due formazioni si affrontino l’anno prossimo anche in Eurolega (la Virtus ha vinto l’Eurocup), dalla parte di Milano c’è tanta voglia di vendicare il 4-0 dello scorso anno e portare a casa il titolo in una stagione che non ha dato le soddisfazioni che la piazza si attendeva.

Nella stagione regolare, il doppio confronto ha visto le squadre spartirsi la posta vincendo ciascuna la propria gara casalinga: a gennaio Milano ha vinto per 102-99 all’overtime, mentre al ritorno, nel mese di aprile, netto 83-65 in favore degli emiliani.

A differenza degli altri turni dei playoff, aggiudicati al meglio delle 5 partite, la Finale Scudetto sarà assegnata al meglio delle 7 gare.

Pronostici Playoffs LBA Finale Virtus-Olimpia: Calendario completo della serie scudetto

GARA-1 Mercoledì 8 giugno

TBD – Virtus Segafredo Bologna-A|X Armani Exchange Milano

GARA-2 Venerdì 10 giugno

TBD – Virtus Segafredo Bologna-A|X Armani Exchange Milano

GARA-3 Domenica 12 giugno

TBD – A|X Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna

GARA-4 Martedì 14 giugno

TBD – A|X Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna

GARA-5 (eventuale) Giovedì 16 giugno

TBD – Virtus Segafredo Bologna-A|X Armani Exchange Milano

GARA-6 (eventuale) Sabato 18 giugno

TBD – Virtus Segafredo Bologna-A|X Armani Exchange Milano

GARA-7 (eventuale) Lunedì 20 giugno

TBD – A|X Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna

3

Tutte le quote sulla pallacanestro italiana

Vincente Serie A 2021/22

Virtus Bologna 1,75

Milano 2,00

Risultato Esatto Serie Virtus – Milano

4 – 3 4,50

2 – 4 5,00

4 – 1 5,50

3 – 4 6,00

4 – 2 6,50

1 – 4 8,50

0 – 4 15

4 – 0 15

Mvp Finale Virtus – Milano

Teodosic, Milos 5,00

Shields, Shavon 7,50

Rodriguez, Sergio 7,50

Belinelli, Marco 7,50

Weems, Kyle 10

Hines, Kyle 10

Datome, Luigi 12

Jaiteh, Mouhammadou 12

Shengelia, Tornike 12

Melli, Nicolo 12

Hackett, Daniel 12

Ricci, Giampaolo 25

Bentil, Ben 25

Baldasso, Tommaso 33

Pajola, Alessandro 33

Mannion, Nico 33

Altro 15

