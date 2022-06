Pronostici LBA Finale Gara 4, continua la serie scudetto della pallacanestro italiana tra Olimpia Milano-Virtus Bologna. Si torna in Lombardia con le scarpette rosse avanti nella serie e forti del fattore campo in una sfida che potrebbe risultare decisiva nel proseguo per la vittoria del campionato di basket italiano.

L’Olimpia vince gara 3 contro la Virtus Bologna

L’Olimpia Milano conquista gara-3 al Forum di Assago e si porta sul 2-1 nella serie della Finale Scudetto contro la Virtus Bologna. Finisce 94-82 la sfida disputata ieri sera nel capoluogo meneghino, che ha avuto sostanzialmente il momento della svolta nel terzo quarto, quando l’Olimpia ha preso il largo per poi controllare la sfida nell’ultimo parziale. Per i padroni di casa, sugli scudi Nicolò Melli, che mette insieme 22 punti entrando dalla panchina, e il “solito” Shields con 19 punti e 7 rimbalzi. Ai campioni d’Italia in carica, invece, non bastano i 18 punti dell’ex Hackett.

Dopo aver vinto la prima sfida della serie in trasferta e perso gara-2 alla Segafredo Arena, l’Olimpia Milano di Ettore Messina si riporta avanti per 2-1 vincendo gara-3 e mantenendo il fattore campo.

“È stato molto importante, e voglio ringraziarlo, il sostegno del pubblico, soprattutto nei momenti di difficoltà che è quello che fa la differenza – ha dichiarato Ettore Messina al termine della gara – Non so dire quanto abbia inciso nell’inizio di partite, ma non è mai facile giocare queste gare, quindi ci ha dato sicuramente spinta. Mi auguro di rivederlo così tante altre volte, non solo in questa serie, ma anche in futuro“.

“Complimenti a Milano, soprattutto per le ottime partite di Melli e Grant. Siamo stati attaccati alla partita senza però esprimere un livello difensivo ottimale: momenti dove non siamo stati all’altezza e soprattutto non fino alla fine”, ha replicato Sergio Scariolo, tecnico della virtus Bologna.

Pronostici LBA Finale Gara 4: si torna a Milano

Il prossimo appuntamento con la finale scudetto di LBA è martedì 14 giugno alle 20:30, ancora al Forum di Assago. Dopo le due gare alla Segafredo Arena, infatti, la serie prevede due match in casa delle “scarpette rosse”. Trattandosi di una serie al meglio delle 7 gare, Messina e i suoi hanno una grande chance, ovvero quella che li potrebbe portare sul 3-1 per andarsi a giocare poi il match point a Bologna, o al massimo in gara-6 tra le mura amiche. Nel caso in cui Bologna si portasse sul 2-2, invece, avrebbe poi due gare su 3 nella serie da disputare in casa. Ad oggi, considerando anche le partite disputate in regular season e Supercoppa, il bilancio totale della stagione è in perfetta parità, con 3 vittorie per parte.

Gara 4 – Martedì 14 giugno ore 20.30 ad Assago

Gara 5 – Giovedì 16 giugno ore 21 a Bologna

Eventuale Gara 6 – Sabato 18 giugno ore 20.30 ad Assago

Eventuale Gara 7 – Lunedì 20 giugno ore 21 a Bologna

Pronostici LBA Finale Gara 4: le quote sulla pallacanestro italiana

