Pronostici LBA Finale Gara 5. La vendetta è un piatto che va servito freddo e l’Olimpia Milano ha aspettato un intero anno prima di ritrovarsi di fronte alla Virtus Bologna, dopo lo sweep da 0-4 subito lo scorso anno nella finale scudetto di basket italiano che in questa stagione i meneghini vedono ad un passo dopo la vittoria in gara 4.

L’Olimpia vince gara 4 ed è ad un passo dallo scudetto

L’Olimpia Milano fa sua anche gara-4 e ora si trova letteralmente ad un passo dallo scudetto. La formazione di coach Ettore Messina ha avuto la meglio sulla Virtus Bologna con il punteggio di 77-62. Dopo aver strappato un fattore campo ai campioni d’Italia in carica, le “scarpette rosse” lo hanno mantenuto nei due match casalinghi portandosi sul 3-1 nella serie scudetto, con gara-5 che si giocherà giovedì alla Segafredo Arena di Bologna.

“In una partita molto dura e difficile, è giusto partire dal nostro pubblico: è stato fantastico, e ci ha sempre sostenuto nei momenti difficili. Per averci regalato questo sostegno positivo siamo enormemente grati”, ha dichiarato Ettore Messina a fine gara. “Complimenti a Milano. Noi abbiamo fatto 30 minuti buoni fuori casa, e bene siamo arrivati a inizio ultimo quarto. Avevamo superato un momento di distrazione ad inizio terzo quarto ma poi eravamo riusciti a recuperare. Nell’ultimo quarto abbiamo perso concentrazione e ci siamo innervositi e dall’altra parte l’Olimpia con esperienza ha creato il vantaggio decisivo”, la replica di Scariolo.

Pronostici LBA Finale Gara 5: Virtus Bologna-Olimpia Milano

Giovedì 16 giugno alle 21:00 appuntamento con gara-5 (diretta TV anche in chiaro su RaiSport), che potrebbe consegnare lo scudetto alle scarpette rosse, dopo averlo perso lo scorso anno in finale proprio contro le Vu Nere. Per Bologna non ci sono calcoli da fare, bisogna vincere per tenere aperta la serie e poi giocarsi il punto dell’eventuale pareggio al Forum e la possibilità di avere un (ad oggi difficilissimo) match point in gara-7 nel palazzetto amico. Sarà lo scontro numero otto dell’anno, considerando la regular season, con l’Olimpia che conduce 3-1 nella serie e 4-3 nei precedenti totali nella stagione 2021-2022.

Gara 5 – Giovedì 16 giugno ore 21 a Bologna

Eventuale Gara 6 – Sabato 18 giugno ore 20.30 ad Assago

Eventuale Gara 7 – Lunedì 20 giugno ore 21 a Bologna

Pronostici LBA Finale Gara 5: le quote sulla pallacanestro italiana

