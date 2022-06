Pronostici LBA Finale Gara 6, Olimpia Milano-Virtus Bologna, si torna al Forum dove la squadra milanese ha il secondo match Point per chiudere i conti e vincere lo scudetto del campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A.

La Virtus non molla, si va a gara 6

L’Olimpia Milano perde alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna fallendo il primo match point scudetto. Gara-5 delle Finali Scudetto si conclude infatti con il punteggio di 84-78 in favore della Virtus Bologna, rinviando così ogni verdetto al 6° incrocio se non addirittura al 7°.

Soddisfatto, al termine della partita, il coach di Bologna: “In linea generale è stato un buon match per molti minuti – ha dichiarato Sergio Scariolo – Giocato anche bene pur accusando qualche sbandamento che ha portato i nostri avversari, anche per un po’, in vantaggio. Era necessaria una buona partecipazione di tutti i giocatori, e con 20 assist (buono il dato degli assist) è arrivata. Molti dei nostri sono in condizioni difficili, stanno tenendo l’anima tra i denti e li ringrazio tutti per lo sforzo fatto. Chiedo loro di andare avanti ancora un po’”.

Protesta per le decisioni arbitrali, invece, Ettore Messina: “Partita complicata, l’avevamo rimessa in piedi ma poi abbiamo avuto poca lucidità per arrivare a vincerla. Decisivo il tecnico a Nicolò Melli a 2′ dalla sirena. È palese che ci siano stati due pesi e due misure – accusa il coach dei meneghini – il nostro giocatore ha detto qualcosa che non si è capito e ha preso tecnico, il giocatore della Virtus ha potuto insultare l’arbitro come voleva. La Virtus ha meritato, avessimo vinto noi non avremmo rubato niente, ci vediamo sabato.”

Pronostici LBA Finale Gara 6: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Milano ha ora la possibilità di chiudere i conti sul parquet amico del Forum di Assago sabato 18 giugno alle ore 20:30. Sarà la sfida numero 9 in stagione tra i due team: se nella serie scudetto Milano è in vantaggio per 3-2, nel computo stagionale il bilancio è in perfetto equilibrio con 4 successi per parte, con Bologna che ha ottenuto il successo nel primo dei 4 incroci al Forum a settembre 2021, perdendo i successivi 3 incontri in casa dell’Olimpia.

Gara 6 – Sabato 18 giugno ore 20.30 ad Assago

Eventuale Gara 7 – Lunedì 20 giugno ore 21 a Bologna

