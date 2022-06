Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali 2023, il 4 luglio tornano in campo gli azzurri della pallacanestro impegnati in Olanda-Italia. Le sfide però inizieranno già dal 30 giugno con molti match che siamo andati ad analizzare.

Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali 2023: Olanda-Italia

Dopo la sconfitta contro la Slovenia per 72-90, la Nazionale italiana di basket prosegue la preparazione agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco, in vista dell’importante sfida contro l’Olanda (allenata dall’italiano Maurizio Buscaglia) valida per le Qualificazioni Mondiali 2023. Annullata la gara con la Russia inizialmente prevista per l’1 luglio, gli azzurri affronteranno gli Orange ad Almere lunedì 4 luglio alle ore 19:30 italiane, per l’ultima gara di questa fase di qualificazione.

Gli “orange” arrivano all’appuntamento con zero vittorie all’attivo, considerati anche i risultati maturati contro la Russia poi cancellati dalla federazione internazionale per via del conflitto in Ucraina. L’olanda proverà comunque a fare lo sgambetto all’Italia, puntando a dare una soddisfazione importante al pubblico di casa. Prima del match di andata, Italia e Olanda si erano incrociate anche nelle qualificazioni Mondiali nel 2018 spartendosi la posta e vincendo le rispettive partite casalinghe. In totale, dal 2014 ad oggi, le due selezioni si sono incrociate 6 volte con gli olandesi che hanno ottenuto un solo successo.

Pronostici Basket Qualificazioni Mondiali 2023: le altre partite in programma

Mentre l’Italia si prepara alla sfida del 4 luglio, giovedì 30 giugno si giocano 7 sfide valide per il 5° turno delle Qualificazioni Mondiali. Alle 17:30 la Finlandia che comanda il gruppo C con 7 punti, ospita la Svezia che insegue a quota 6 assieme alla Slovenia, impegnata alle 20:15 in casa della Croazia, attualmente ultima a quota 5.

La Germania (7), attualmente leader del gruppo D, sarà impegnata in Estonia (6). Alle 20:30 l’altra gara dello stesso girone nella quale si affrontano Polonia (ultima con 5 punti) e Israele (6).

Lettonia-Serbia, già qualificate con 7 punti nel gruppo A, si affrontano per giocarsi sostanzialmente il primo posto, mentre il Belgio (6) proverà a blindare la qualificazione al terzo turno ospitando la Slovacchia. La Grecia, leader del gruppo B (5 punti) e già qualificata al terzo turno di qualificazione, ospita la Gran Bretagna alle ore 19:00, mentre riposa la Turchia, per via dell’esclusione della Bielorussia.

Venerdì 1 luglio, invece, il programma prosegue con il gruppo F: alle 18:00 la Lituania, già qualificata con 8 punti, ospita la Bulgaria (5), mentre Repubblica Ceca-Bosnia-Erzegovina si giocheranno il tutto per tutto alle 20:00.

La Georgia, già qualificata con 7 punti nel gruppo G, fa visita all’Ucraina, attualmente terza con 4 punti, mentre la Spagna (6), anche lei qualificata, può dare il colpo di grazia al fanalino di coda Macedonia del Nord (4). Alle 19:00 la Francia, già qualificata al prossimo turno con 7 punti, fa visita al Montenegro (6), mentre un’ora prima l’Ungheria (6) proverà a dare il colpo di grazia al Portogallo (ultimo con 4 punti).

Chiude il programma del 5° turno la sfida tra Islanda-Olanda valida per il gruppo H, quello in cui l’Italia appunto riposerà per via della squalifica della Russia.

Quote e programma Pallacanestro

Quote Testa a Testa di SNAI sulle partite del 30 giugno e del 1 luglio.

Le partite del 3 e 4 luglio

3 LUGLIO

Gran Bretagna-Turchia

Svezia-Slovenia

Germania-Polonia

Slovacchia-Lettonia

Israele-Estonia

Croazia-Finlandia

Serbia-Belgio

4 LUGLIO

Georgia-Spagna

Macedonia del Nord-Ucraina

Lituania-Repubblica Ceca

Olanda-Italia

Bosnia-Erzegovina-Bulgaria

Portogallo-Montenegro

Francia-Ungheria

