Pronostici Eurobasket 2022, sarà un europeo di pallacanestro davvero spettacolare, con tante stelle in campo, dal padrone di casa Luka Doncic, a Rudy Gobert, passando per Giannis. Andiamo a vedere la preview con tutto quello che c’è da sapere: squadre, favoriti, ItalBasket, Programma, Quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Eurobasket 2022: le favorite

Giovedì 1 settembre 2022, prendono il via gli Europei di basket maschile, un Eurobasket 2022 davvero spettacolare che vedrà anche la nazionale italiana impegnata a partire dalla fase a gironi al Forum di Assago. Inizialmente prevista nel 2021, l’edizione numero 41 dei Campionati Europei di pallacanestro sono stati rinviati di un anno per non sovrapporsi alle Olimpiadi, posticipate a sua volta di un anno dal 2020 al 2021.

Quattro i paesi ospitanti della fase a gironi: Germania, Georgia, Repubblica Ceca e Italia. Vi partecipano 24 selezioni, divise in 4 gironi da 6. Le prime 4 classificate di ciascun gruppo accederanno agli ottavi di finale, mentre le restanti formazioni saranno eliminate. La fase ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, si terrà invece interamente a Berlino, fino alla finale del 18 settembre.

Nel 2017 a trionfare fu la Slovenia, in finale contro la Serbia, con le due squadre che si ritrovano nuovamente tra le favorite per il successo finale secondo i betting analyst Snai, entrambe offerte @5, stessa quota della Grecia. Leggermente più attardata la Francia @6, mentre sembra più difficile il trionfo per la Lituania proposta @10, e l’Italia, possibile outsider della rassegna fissata @15.

Grande bagarre anche per il titolo di MVP dell’Eurobasket, per i bookie conteso tra tre grandi stelle della NBA, in forza proprio alle tre squadre candidate al successo. Si tratta del serbo Nikola Jokic (vincitore degli ultimi due premi di miglior giocatore dell’NBA) Giannis Antetokounmpo, MVP NBA nel 2019 e 2020, e la stella slovena dei Dallas Mavericks Luka Doncic, tutti offerti @5,50 volte la posta, mentre per l’Italia il primo della lista è il nuovo giocatore degli Utah Jazz Simone Fontecchio, lontano però dai primi @33 volte la posta.

Pronostici Eurobasket 2022: i gironi

La Slovenia campione in carica si trova nel gruppo B, nel quale si trovano altre due candidate alla conquista del torneo, ovvero Francia e Lituania in un vero girone di ferro spettacolare che testerà subito le ambizioni di Luka Doncic, ma anche di Rudy Gobert ed Evan Fournier, ma non dimentichiamo nemmeno i lituani Domantas Sabonis e Jonas Valanciunas Sabonis, e neppure la Germania che potrebbe essere una delle sorprese.

Non ci dovrebbero essere problemi per la Serbia, che è la favorita per la vittoria del Gruppo D, nel quale figura anche la Polonia che potrebbe giocarsi le sue chance per il passare il turno.

L’Italia (che ha perso nei giorni scorsi Gallinari per un infortunio che lo terrà lontano dai parquet per almeno due mesi) è stata inserita nel gruppo C insieme a Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Tra le avversarie più temibili del girone c’è ovviamente la Grecia, una delle candidate alla vittoria finale.

Nel Gruppo A dovrebbe essere un affare tra Spagna e Turchia, e qui segnaliamo una scommessa sugli iberici @1.90. Saranno Montenegro e Georgia a provare ad inserirsi, meno chance per Belgio e Bulgaria.

Roster e calendario della nazionale italiana

0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

16 Amedeo Tessitori (1994, 204, C, Umana Reyer Venezia)

17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Per gli azzurri l’esordio arriverà venerdì 2 settembre, a Milano, contro l’Estonia, formazione che ha battuto gli azzurri durante le qualificazioni il 19 febbraio del 2021. Per il debutto le quote premiano i ragazzi di coach Pozzecco, alla prima manifestazione importante alla guida della nazionale, visti vincenti @1,06 contro @8,05 degli estoni.

Il giorno dopo, impegno contro la temibile Grecia per gli azzurri, che non battono gli ellenici dal 2013. Lunedì 5 settembre toccherà poi all’Ucraina affrontare la nazionale italiana che non batte dal 2015: due successi azzurri negli ultimi due incontri.

Nella quarta giornata, invece, l’Italia dovrà vedersela martedì 6 settembre con la Croazia, che ci ha inflitto una cocente sconfitta ai Mondiali del 2018, mentre la fase a gironi si concluderà con il match contro la Gran Bretagna, in programma giovedì 8 settembre, che non dovrebbe presentare grosse criticità.

Qui intanto vi giriamo alcune idee antepost dei nostri due tipster. La domanda principale è chi vincerà l’europeo, e qui le strade si dividono, pur rimanendo su due favorite, e pur bocciando entrambi la Grecia della stella Antetokounmpo. Per Guru la vittoria può andare alla Serbia mentre per Insider meglio la Slovenia, quindi tornando sulle ultime 2 finaliste.

Se cercate un outsider attenzione alla Francia che non escludiamo per nulla, ha un gruppo che può puntare alla vittoria, infatti consigliamo una quota al raddoppio con il Podio Francese da non perdere, mentre la possibile sorpresa è rappresentata dalla Lituania. Poche speranze di andare in fondo per l’Italia, senza il Gallo poi…

RIASSUNTO PICK ANTEPOST EUROBASKET 2022

Vincente Gruppo A: Spagna @1.90

Vincente Eurobasket: Serbia @5.00 / Slovenia @5.00

Piazzamento Podio: Francia @2.00 / Lituania @3.00

Miglior Marcatore: Doncic @3.75

Tutte le quote su Eurobasket 2022

