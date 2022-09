Pronostici Ottavi Eurobasket 2022, non sarà un turno facile per l’ItalBasket che trova sulla sua strada una delle grandi favorite alla vittoria finale, la Serbia di Nikola Jokic. Vediamo tutte le sfide, il programma, le quote, le analisi e i consigli per le scommesse sugli europei di pallacanestro.

Pronostici Ottavi Eurobasket 2022: Italia-Serbia

Tra sabato e domenica si giocheranno, nella cornice di Berlino, in Germania, gli ottavi di finale degli Europei di basket. L’Italia di Gianmarco Pozzecco ha chiuso il girone C degli Europei al 4° posto.

Già certo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta contro la Serbia, coach Pozzecco ha effettuato molte rotazioni sfruttando anche l’avversario debole dell’ultimo turno, la Gran Bretagna. Il miglior marcatore della sfida è risultato il solito Fontecchio con 18 punti, ma sugli scudi è finito anche Gigi Datome (13 punti e 3/4 dalla lunga), Melli (11) e Ricci (10 più 8 rimbalzi).

Domenica la supersfida contro la Serbia di Nikola Jokic, due volte MVP dell’NBA. I serbi sono stati dei veri e propri schiacciasassi, vincendo tutte e 5 le partite del girone, l’ultima contro la Polonia per 96-69. In tutto i serbi non perdono da 9 gare, con l’ultima sconfitta che risale ad un match amichevole contro la Slovenia ad agosto.

Jokic e i suoi partono dunque favoriti contro la nazionale italiana, contro cui hanno già vinto l’ultimo precedente nella Supercup tedesca il 18 agosto 2022 per 90-86. A luglio del 2021, invece, durante i Giochi Olimpici era stata l’Italia a imporsi sulla Serbia per 102-95. Si è trattato comunque dell’unica vittoria della nazionale italiana negli ultimi 8 incroci contro i serbi.

Pronostici Ottavi Eurobasket 2022: le altre sfide in programma

La Turchia, che ha chiuso il gruppo A al secondo posto con 8 punti, affronterà la Francia che non è andata oltre il 3° posto nel gruppo B, il gruppo della morte dove c’era anche la Slovenia che invece ha chiuso al primo posto con 4 vittorie e una sconfitta, e ora affronterà con i favori del pronostico il Belgio, che a sua volta si è classificato da quarto nel gruppo A.

Sabato alle 18:00 toccherà alla Germania padrona di casa, che ha chiuso il gruppo B con gli stessi punti della Slovenia, ma alle sue spalle. I tedeschi dovranno vedersela con l’insidioso Montenegro, 3° nel girone A.

La Spagna, capolista del primo gruppo con 9 punti, ha una sfida non così semplice contro la Lituania, che con 7 punti ha prevalso comunque sulla Bosnia nel secondo raggruppamento.

Domenica gli altri quattro match con l’Ucraina, seconda nel gruppo C e reduce da due sconfitte, che dovrà vedersela con la Polonia, terza ad 8 punti nel raggruppamento D.

La Finlandia, che con due vittorie di fila ha conquistato il secondo posto del quarto raggruppamento, si troverà di fronte la Croazia, terza nella pool C.

Infine, la super Grecia di Giannis Antetokounmpo, dopo aver chiuso il proprio girone a punteggio pieno con 10 punti, si candida alla vittoria finale e affronterà con i favori del pronostico la Repubblica Ceca, quarta nel raggruppamento D.

