Pronostici Quarti Eurobasket 2022, l’Italia fa un capolavoro superando la favorita Serbia, e volano ai quarti di finale dove ora sfideranno la Francia che ha rischiato grosso contro la Turchia. Vediamo programma, analisi e quote per i quarti al via dal 13 settembre 2022.

Pronostici Quarti Eurobasket 2022: il programma e i match

Il menu dei quarti di finale di Eurobasket si apre martedì alle 17:15 con Spagna-Finlandia. Gli spagnoli hanno avuto la meglio ai quarti sulla Lituania (102-94 all’overtime) mentre gli scandinavi hanno superato a sorpresa la Croazia per 94-86 grazie ad uno scatenato Lauri Markkanen, autore di ben 43 punti.

Il programma prosegue alle 20:30 con Germania-Grecia, remake della finale dello stesso torneo giocata nel 2005 vinta dagli ellenici. I tedeschi hanno eliminato agli ottavi il Montenegro con il punteggio di 85-79, mentre i greci di Giannis hanno avuto la meglio (94-88) sulla Repubblica Ceca.

Mercoledì, invece, dopo Italia Francia delle 17:15, si disputerà Slovenia-Polonia. La prima selezione si è sbarazzata del Belgio con il punteggio di 88-72 grazie a Luka Doncic autore di 35 punti, mentre i polacchi hanno superato l’Ucraina con il punteggio di 94-86.

Pronostici Quarti Eurobasket 2022: Italia-Francia, i transalpini non sono imbattibili

La Francia ha rischiato grosso agli ottavi contro la Turchia, e più che vincere la partita in overtime, sono stati i turchi a buttarla incredibilmente. A pochi secondi dalla fine, dopo il fallo tecnico di Luwawu Cabarrot, c’era un 99% di possibilità di vittoria della Turchia che invece si è fatta rimontare da Gobert e compagni, perdendo poi in overtime. Questo però ci farà capire che la Francia è fattibile.

L’Italia ha fatto un mezzo miracolo eliminando la Serbia di Jokic, che era la grande favorita al via, assieme alla Slovenia, per la vittoria finale dell’europeo di pallacanestro. Gli azzurri invece hanno sorpreso il mondo mettendo a segno questo upset da sfavoriti e in rimonta.

L’espulsione di Gianmarco Pozzecco sembra dare una marcia in più a Spissu (top scorer con 22 punti) e compagni. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Melli (21) e Fontecchio, che chiude con 19 punti. Alla Serbia, non bastano i 32 punti di Jokic: i serbi devono arrendersi esattamente come avvenuto circa un anno fa a Belgrado.

Pronostici Quarti Eurobasket 2022: I roster di Italia e Francia

ITALIA

Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

Amedeo Tessitori (1994, 204, C, Umana Reyer Venezia)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

FRANCIA

Andrew Albicy

Moustapha Fall

Evan Fournier

Rudy Gobert

Thomas Heurtel

Timothe Luwawu-Cabarrot

Theo Maledon

Amath M’Baye

Elie Okobo

Vincent Poirier

Terry Tarpey

Guerschon Yabusele

Tutte le quote sugli europei di pallacanestro

L’Italia ora può sognare davvero. Battuta la Serbia di Jokic agli ottavi di finale di Eurobasket 2022, gli azzurri hanno ora la consapevolezza che non esistono avversari impossibili in questo percorso. La selezione italiana rimane però indietro nelle quote per la vittoria final.

I betting analyst di Sisal vedono infatti il titolo agli uomini di coach Pozzecco @12, ancora a distanza dalla Grecia favorita per il successo @2,75, e dalla Slovenia che segue @3.

A distanza, invece, la Francia proposta @7,50. La vittoria della Spagna @9 volte la posta, mentre la sorpresa Germania è in quota @10.

Vediamo anche le quote EUROBET sui prossimi match dei quarti di finale (Italia nettamente indietro contro la Francia @2.65 per la vittoria e con +5.5 punti di spread in appoggio), e le quote antepost per la vittoria finale.

