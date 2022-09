Pronostici Semifinali Eurobasket 2022, l’Italia si batte alla grande ma nel finale i due liberi sbagliati da Fontecchio costano i tempi supplementari dove i francesi fanno la differenza e in semifinale ci vanno loro, contro la sorprendente Polonia che ha eliminato la Slovenia. L’altra sfida del 16 settembre è tra Germania-Spagna.

Pronostici Semifinali Eurobasket 2022: che peccato Italia!

Si sono definite le semifinali degli Europei di basket maschile, Eurobasket 2022, che si giocheranno venerdì. Purtroppo non ci sarà l’Italia che dopo la vittoria sulla Serbia ci ha creduto nel mettere a segno un altro upset anche sulla Francia che già aveva rischiato grosso contro la Turchia. Siamo ovviamente dispiaciuti per gli azzurri, ma almeno nelle scommesse ieri su BETTING MANIAC TELEGRAM VIP abbiamo fatto un all Green con un 3 su 3, Over punti totali e Over rimbalzi e punti di Rudy Gobert.

Per la quarta volta consecutiva, l’Italia del basket saluta gli Europei ai quarti di finale. Sembra un turno maledetto per gli azzurri, anche se stavolta è una sconfitta che brucia particolarmente per come è maturata.

Pronostici Semifinali Eurobasket 2022: Polonia-Francia

La Francia ha avuto la meglio sulla formazione allenata da coach Gianmarco Pozzecco per 93-85 dopo un supplementare, bissando il successo ottenuto sempre contro gli azzurri e sempre ai quarti ai Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo un primo tempo di grande sofferenza, la nazionale italiana ha letteralmente dominato il terzo parziale. Nel finale, però, pesano alcuni errori di un Fontecchio (21 punti alla sirena per lui). Sul 77-77, all’overtime viene fuori tutta la classe e la maggiore esperienza della Francia, trascinata letteralmente dai 20 punti di Huertel e dai 19 con 14 rimbalzi di Gobert.

Nell’altro quarto, impresa della Polonia, che a Berlino manda a casa la Slovenia. Finisce 90-87 il match, che ha visto tra i polacchi primeggiare soprattutto Mateusz Ponitka: la sua partita si è chiusa addirittura con una tripla doppia da 26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Decisivi anche i 16 punti a testa messi a segno da Michal Sokolowski e A.J. Slaughter. Alla Slovenia non sono bastati i 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic, che era il protagonista più atteso alla vigilia. “Ho giocato in modo terribile. Ho deluso la mia squadra. Dipende da me”, ha dichiarato il giocatore al termine del match.

Pronostici Semifinali Eurobasket 2022: Germania-Spagna

La Germania giunge al penultimo atto della competizione dopo aver eliminato la favorita numero uno per la medaglia d’oro, ovvero la Grecia di Giannis Antetokounmpo, con il punteggio di 107-96. La gara è stata sostanzialmente equilibrata fino al secondo periodo, mentre nel terzo i tedeschi sono stati protagonisti di un allungo da 26-10 che è risultato decisivo ai fini del punteggio finale. Per la Germania, sugli scudi Schroder (26 punti) e Wagner (19), mentre alla Grecia non bastano i 31 di Antetokounmpo, espulso nel finale per doppio antisportivo, e i 18 di Larentzakis.

Nell’altro quarto, invece, la Spagna ha superato la Finlandia per 100-90. La nazionale allenata da coach Scariolo era partita anche male chiudendo il primo quarto in svantaggio per 19-30, con i finlandesi rimasti in vantaggio fino all’intervallo grazie al “trascinatore” Markkanen. Nel terzo periodo gli iberici però hanno ribaltato il match portandosi avanti sul 73-67, ma il confronto si è protratto in equilibrio fino agli ultimi 5’. Finale di marca spagnola con Guillermo Hernangomez che chiuderà il match con 27 punti, mentre il fratello Juan si fermerà a 15 (14 punti per Brizuela). Alla Finlandia non sono bastati i 28 punti del solito Markkanen e i 18 di Jantunen.

